Signa-Beben nach Benko-Abgang: Nächster Baustopp

Nach dem Benko-Abgang bei der Signa-Gruppe gibt es den nächsten Baustopp auf einer Luxusbaustelle.

München. Nachdem bereits in anderen Städten große Bauprojekte der ins Trudeln geratenen Signa-Gruppe stillstehen, gibt es jetzt auch einen Baustopp an der Alten Akademie in München. Damit werden die Bauarbeiten an einem der größten Prestigeobjekte in der Stadt eingestellt. Wie die "Immobilienzeitung" berichtet, werden nur noch sogenannte Sicherungsarbeiten durchgeführt.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) lässt nun ein Planungs-Stopp für alle Signa-Projekte verhängen. "Ich habe das Planungsreferat gebeten, sofort alle Anträge der Signa Gruppe auf Eis zu legen beziehungsweise keine Fakten zu schaffen in dem zum Beispiel Abbruchgenehmigungen oder neue Bauanträge etc. erteilt werden", sagte Reiter gegenüber der "Abendzeitung" (AZ).

Ein weiteres Signa-Projekt in München ist etwa das Areal an der Schützenstraße mit dem alten Galeria Karstadt Kaufhof, der abgerissen werden soll. Weitere Immobilien, die zum Siga-Imperium in der bayrischen Hauptstadt gehören, sind: Das sogenannte Hermann-Tietz-Haus (ehemals Hertie) am Hauptbahnhof, die Galeria-Immobilie am Rotkreuzplatz, das frühere Kaut-Bullinger-Stammhaus in der Rosenstraße und die Alte Börse am Karolinenplatz.