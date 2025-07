Silvia Blahacek übernimmt Leitung Marketing & Öffentlichkeitsarbeit bei VinziRast

Seit Mai 2025 verantwortet Silvia Blahacek die Bereiche Marketing und Öffentlichkeitsarbeit bei der gemeinnützigen Organisation VinziRast.

Die VinziRast engagiert sich mit vielfältigen Projekten für obdach- und wohnungslose sowie geflüchtete Menschen – mit dem Ziel, Wärme, Obdach und neue Perspektiven zu geben.

Die studierte Marketing- & Salesmanagerin bringt über zwei Jahrzehnte Berufserfahrung in der Markenführung, Kommunikation und im Projektmanagement mit – unter anderem in leitenden Positionen bei Unternehmen wie Ankerbrot, wo sie für die Entwicklung der Markenstrategie und sämtliche Kommunikationsaktivitäten zuständig war. In ihrer Rolle bei Ritter Sport und Henkell Freixenet war Silvia Blahacek für die Planung und Umsetzung aller Marketingaktivitäten in Österreich verantwortlich.

„Silvia Blahacek bringt nicht nur langjährige Erfahrung in Kommunikation und Marketing mit, sondern auch ein feines Gespür für Menschen und Beziehungen. Genau das braucht es bei der VinziRast: eine Kommunikation, die verbindet – nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Wir freuen uns sehr, mit ihr eine engagierte und kreative Persönlichkeit an unserer Seite zu haben, die unsere Anliegen sichtbar macht und andere dafür begeistert, mitzutun“ so Veronika Kerres, Obfrau der VinziRast.

Neben ihrer beruflichen Tätigkeit ist die passionierte Läuferin auch als diplomierte Mentaltrainerin tätig.