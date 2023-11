Ski-Urlaub: Hier ist es am billigsten

Großer Vergleich der Preise (Tageskarte und Nächtigung) in unseren Skigebieten. Das Buchungsportal Holidu checkte 65 heimische Skigebiete.

Nur noch wenige Wochen sind es bis zu den großen Ski-Openings auf unseren Bergen. Das Buchungsportal Holidu hat europaweit viele wichtige Skigebiete miteinander verglichen.

Die Faktoren: Pistenkilometer, Kosten für Tages-Tickets (Haupt- und Nebensaison) ebenso wie die Übernachtungs-Preise.

Kärntner Gebiet am preiswertesten

In Österreich ist laut dieser Analyse die Koralpe (Kärnten) am günstigsten. Hier kostet die Tageskarte 39 Euro, in der Hauptsaison kann man bereits um 33 Euro übernachten (siehe Tabellen unten). Allerdings gibt es hier auch nur Pisten in der Länge von 24 Kilometern.

Am teuersten kommt in dieser Aufstellung Obergurgl-Hochgurgl (Tirol). Die Tageskarte kommt auf etwa 70 Euro. Eine Übernachtung, laut Holidu-Recherchen, zur Hauptsaison 229 Euro.

Der große Vergleich

Europavergleich

Übrigens: europaweit ist Roubion les Buisses (Frankreich) laut Studie am billigsten. Hie kann man für 40 Euro einen Tag Skifahren und auch übernachten.

Am teuersten ist Cortina d'Ampezzo (Italien) mit Kosten von durchschnittlich 258 Euro pro Tag.