So viel kostet das neue Samsung Galaxy S25

Samsung hat auf einem Unpacked-Event im kalifornischen San José seine neuste Galaxy S25 Serie vorgestellt.

Wien. Samsung stellte heute am globalen Unpacked Event seine neusten Smartphone Flagships vor. Die Galaxy S25 Serie, bestehend aus dem Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ und Galaxy S25, setzt einen neuen Standard für mobile AI-Erlebnisse. Mit verbesserter, leistungsstarker Technologie und Galaxy AI ermöglicht die S25 Serie intuitive App übergreifende Aktionen und hebt Bild- und Videobearbeitung auf ein neues Level, schreibt Samsung in einer Aussendung. Damit verändere die Galaxy S25 Serie, wie Künstliche Intelligenz im Alltag genutzt werden kann.

Mit dem Betriebssystem One UI 7 wird die Galaxy S25 Serie zu einem persönlichen AI-Begleiter, der die Bedürfnisse und Vorlieben der Nutzer versteht und personalisierte AI-Erlebnisse bietet - unter Berücksichtigung der Datensicherheit. Samsung verfolgt gemeinsam mit Google die Vision, Android als erstes AI-integriertes Betriebssystem weiterzuentwickeln und ein inklusives AI-Ecosystem zu schaffen.

Intuitive Interaktionen und einfache Sprachsteuerung

Die multimodalen AI-Funktionen der Galaxy S25 Serie können Text, Audio, Bilder und Videos als Prompts über verschiedene Apps hinweg verarbeiten und in unterschiedliche Ausgaben konvertieren. Mit verbesserten Funktionen wie "Circle to Search" und "AI Select" können Nutzer kontextbezogene Suchvorschläge erhalten, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. Eine verbesserte Sprachverarbeitung macht alltägliche Aufgaben noch einfacher: So können mit einfachen Prompts bestimmte Fotos gesucht oder die Schriftgröße in den Einstellungen angepasst werden.

Ein Druck auf die Seitentaste aktiviert "Gemini", das nahtlos App übergreifende Aktionen in Samsung-, Google- und Drittanbieter-Apps wie Spotify und WhatsApp ausführt.

© samsung.com ×

Verbesserte Video- und Bildbearbeitung

Die Galaxy S25 Serie setzt dank verbesserter Kamera und Upgrades bei AI-Funktionen von der Aufnahme über die Bearbeitung bis hin zur Wiedergabe neue Maßstäbe in der mobilen Foto- und Videografie. Ein neuer 50-MP-Ultraweitwinkelsensor beim Galaxy S25 Ultra sorgt für außergewöhnliche Qualität, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen [4]. Dank neuer AI-Features [1] sind Videos jetzt noch schärfer und farbintensiver als beim Galaxy S24.

© samsung.com ×

Auch die AI-basierte Bild- und Videobearbeitung wurde weiterentwickelt und um neue Tools ergänzt: "Audio Eraser" erkennt dank AI-Geräusche wie Menschenmengen und Wind und hilft, diese in Videos abzuschwächen oder zu eliminieren. Der verbesserte "Image Eraser" lässt unerwünschte Objekte aus Fotos verschwinden, während "Text to Image" Bilder aus Textform kreiert

Mit der neuen "Now Brief"-Funktion erhalten Nutzerinnen und Nutzer zum passenden Zeitpunkt personalisierte Zusammenfassungen über ihren Tagesablauf. Auf dem Galaxy S25 wird der "Now Brief" bequem über die "Now Bar" geöffnet. Sie vereint aktuell ausgeführte Apps und Aktionen auf dem Sperrbildschirm, um direkt von da unter anderem Musik zu steuern, Wegbeschreibungen zum nächsten Meeting zu erhalten oder den Spielstand vom laufenden Fußballspiel zu verfolgen.

Verfügbarkeit und Preis

Die Galaxy S25 Serie kommt in unterschiedlichen Farben. Die Farben für das Galaxy S25 Ultra sind Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silverblue und Titanium Whitesilver. Zu den Farben für das Galaxy S25+ und Galaxy S25 gehören Silver Shadow, Mint, Icyblue und Navy. Weitere exklusive Farben sind online verfügbar.

Das Galaxy S25 Ultra ist in Österreich ab 7.2.2025 ab EUR 1.449 (UVP) erhältlich, das Galaxy S25+ gibt es ab EUR 1.149 (UVP) und das Galaxy S25 ab 899 (UVP).

Vorbestell-Aktion

Kunden, die vom 22.01.2025 bis inklusive 06.02.2025 im Samsung Online Shop oder im ausgewählten österreichischen Handel ein Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ oder Galaxy S25 vorbestellen, erhalten den doppelten Speicherplatz (zum Beispiel 512 GB zum Preis von 256 GB) geschenkt. Zusätzlich kann ein ausgewähltes Altgerät eingetauscht werden, um dessen Eintauschwert zu erhalten. Es gelten die Teilnahmebedingungen auf vorbestellung.samsung.at.