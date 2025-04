So zufrieden sind Österreichs Arbeitnehmer

Wie steht es aktuell um die Zufriedenheit der Arbeitnehmer:innen in Österreich? Dieser Frage ist kununu im Zufriedenheits-Atlas 2024 nachgegangen. Das Ergebnis: Mitarbeiter fühlen sich in der Bankenbranche am wohlsten.

Die wirtschaftliche Lage ist weiterhin angespannt, dennoch hatten im März 2025 mit etwa 3.956.000 unselbständig Beschäftigten rund 8.000 (+0,2 %) Personen mehr einen Arbeitsplatz am heimischen Arbeitsmarkt als im Vergleich zum März des Vorjahres. Und mit einer Arbeitslosenquote von 5,3 Prozent (laut Eurostat) liegt Österreich an 13. Stelle – unter dem EU-Schnitt von 5,7 Prozent. Im Umfeld des erhofften Wirtschaftswachstums hat die Job-Plattform kununu die Zufriedenheit der heimischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhoben. Die Zufriedenheitsquote liegt hierzulande bei 57 Prozent und damit deutlich vor Deutschland mit 54 Prozent und der Schweiz mit 52 Prozent. Salzburg vor Tirol

Gewinner im Zufriedenheits-Ranking ist das Bundesland Salzburg mit 60,22 Prozent. Auf Platz 2 und 3 liegen dicht beieinander die beiden westlichsten Bundesländer Österreichs: Tirol (58,94 Prozent) und Vorarlberg (58,20 Prozent). Das Schlusslicht bildet das östlichste Bundesland Burgenland mit einem Zufriedenheitswert von 54,92 Prozent. Mit einem Zufriedenheitswert von 59,35 Prozent sichert sich die Landeshauptstadt Salzburg ebenfalls den ersten Platz im Zufriedenheitsscore der größten Städte. Linz und Innsbruck liegen mit 59,11 beziehungsweise 57,65 Prozent auf den Plätzen 2 und 3. Das Schlusslicht bildet die Hauptstadt Wien mit 55,68 Prozent. Banken top, Gastronomie flop

Welche Branchen strahlen mit der höchsten Zufriedenheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Die Sparte mit den zufriedensten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich ist die Bankenbranche mit einem Zufriedenheitswert von 69,47 Prozent und einem deutlichen Plus im Vergleich zum Vorjahr (66,70 %). Den zweiten und dritten Platz auf dem Treppchen belegen die Branchen IT mit 68,43 Prozent und Beratung/Consulting mit 67 Prozent.Wenig zufrieden hingegen sind die Beschäftigten in den Branchen Bildung (49,49 %), Chemie (48,6 %) und Öffentliche Verwaltung (47,1 %). Das Schlusslicht bildet die Gastronomiebranche mit einem Zufriedenheitswert von lediglich 46,53 Prozent.