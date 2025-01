Sohn von Hans Peter Haselsteiner völlig unerwartet verstorben

Völlig unerwartet ist Klemens Haselsteiner, der Sohn von Hans Peter Haselsteiner (80), verstorben. Klemens war einer von vier Söhnen des Bauunternehmers.

Nach Angaben einer Firmensprecherin starb Haselsteiner eines natürlichen Todes, nähere Angaben wurden vorerst nicht gemacht.

"Plötzlich und unerwartet"

Das Unternehmen teilte mit: "Mit großer Bestürzung müssen wir bekannt geben, dass der Vorstandsvorsitzende der STRABAG SE, Klemens Haselsteiner heute, 17.1.2025, plötzlich und unerwartet verstorben ist."

Tiefe Trauer

Weiter teilte die Strabag mit: "Die Gedanken aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei seiner Familie. Die weiteren Vorstandsmitglieder übernehmen vorübergehend gemeinsam die von Klemens Haselsteiner verantworteten Agenden."

Keine Angaben zur Todesursache

Haselsteiner wurde 44 Jahre alt. Klemens war der drittälteste Sohn des Bau-Riesen Hans Peter Haselsteiner.

Der Vater von Klemens Haselsteiner: Hans Peter Haselsteiner

Karriere bei Strabag

Klemens Haselsteiner hatte Betriebswirtschaft an der Universität Chicago studiert und war über Jahre für Strabag in Russland und auch in Deutschland für die Strabag-Tochter Tüblin aktiv, bis er in den Vorstand berufen wurde. Seit dem 1. Januar 2020 war er Vorstandsmitglied und seit dem 1. Januar 2023 Vorsitzender des Vorstands der Strabag SE.

Familie Haselsteiner hält 30,7 Prozent der Anteile

Sein Mandat wäre noch bis Ende 2026 gelaufen. Die Familie Haselsteiner hält 30,7 Prozent der Anteile an der im Leitindex ATX der Wiener Börse notierten Strabag SE. In seiner Zeit als Vorstandschef habe Klemens Haselsteiner große Visionen verfolgt und begonnen, den Baukonzern nachhaltig umzubauen, sagte die Sprecherin zur APA.



Der 44-Jährige hinterlässt drei Kinder.