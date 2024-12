Spar-Lehrlinge verkauften Dubai-Schokolade

Riesenerfolg für SPARs on Tour: Spar-Lehrlinge sammeln 22.831 Euro für das Ö3-Weihnachtswunder mit selbstgemachter Dubai-Schokolade. Mit dem Foodtruck tourten sie durch Niederösterreich und Salzburg.

Was als besondere Aktion der SPAR-Lehrlinge startete, mündete in einer beeindruckenden Spendenleistung. Die Spar-Lehrlinge setzten in diesem Jahr ein besonderes Zeichen für den guten Zweck: Mit einem weihnachtlichen Foodtruck tourten sie durch die Region. Das Ziel durch den Verkauf von 5.000 Tafeln handgeschöpfter Dubai-Schokolade Spenden für das Ö3-Weihnachtswunder zu sammeln. Bei den insgesamt sieben Tourstopps konnten alle 5.000 Tafeln Dubai-Schokolade verkauft werden. Durch die zusätzlichen freiwilligen Spenden der Besucher:innen konnte der ursprünglich anvisierte Betrag deutlich übertroffen werden.

Erfolgreiche Spar-Lehrlingsaktion: Spendenscheck von 22.831 Euro. © Hitradio Ö3/Mila Zytka ×

Spar-Lehrlinge brachten Genuss auf Tour – für den guten Zweck und übergaben die Spenden im gläsernen Ö3-Studio



Gemeinsam mit SPAR-Geschäftsführer Alois Huber übergaben die Lehrlinge im gläsernen Ö3-Studio in Wiener Neustadt stolz ihren Spendenbetrag – beeindruckende 22.831 Euro und erzählten live on Air, wie sie das Projekt entwickelt und umgesetzt haben.

„Unsere Lehrlinge haben hier nicht nur ihre Kreativität und ihr handwerkliches Talent unter Beweis gestellt, sondern auch ein großes Herz gezeigt. Mit ihrem Engagement ist es ihnen gelungen, weit über unser ursprüngliches Ziel hinauszugehen. Das macht uns als Unternehmen und mich persönlich sehr stolz“, betont Spar-Geschäftsführer Alois Huber.