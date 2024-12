× Spar: Neuer IT-Standort in Wien für digitale Innovationen

Der größte österreichische Lebensmitteleinzelhändler Spar hat im Jahr 2024 den Fokus auf die Implementierung von Künstlicher Intelligenz (KI) gelegt. Sie ist in IT-Projekten und Anwendungen bereits stark integriert. Spar eröffnete eine neue IT-Unit im IT-Hub B am Austria Campus in Wien.

„Spar ICS setzt neue Maßstäbe bei der Digitalisierung und möchte die Innovationskraft der Bundeshauptstadt nützen“, erklärt Spar-Vorstand Markus Kaser. Mit dem neuen Standort möchte man IT-Talente aus Wien ansprechen. In dem Bereich bietet Spar ICS über 50 Berufe an. Die Spar ICS, die IT-Einheit der Spar Österreich-Gruppe, beschäftigt insgesamt 700 Expertinnen und Experten für IT und Digitalisierung und ist an drei Standorten in Österreich sowie in vier weiteren Niederlassungen in Norditalien, Ungarn, Slowenien und Kroatien vertreten.

Marketwhisperer: Innovatives KI-Tool für Mitarbeiter. © Spar ×

Innovation für die Mitarbeiter-Kommunikation

Spar entwickelte den „Marketwhisperer“ – ein innovatives KI-gestütztes Tool für alle Filialen. Diese, mittels künstlicher Intelligenz geschaffene Lösung beantwortet den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alle Fragen rund um die Spar-Arbeitstechniken wie „Rabattmarkerlbuch vergessen einzulösen, was tun?“, „Wie gebe ich einen Krankenstand in den Personaleinsatzplan ein?“ oder „Wie schneide ich eine Honigmelone?“.

Spar-Vorstand Markus Kaser setzt auf Digitalisierung. © Spar ×

Markus Kaser, Spar-Vorstand über Digitalisierung & Sortiment

Spar-Vorstand Markus Kaser im Interview über das herausfordernde Geschäftsjahr 2024 und strategische Ziele für 2025.

ÖSTERREICH: Rückblick auf das Geschäftsjahr 2024: Was waren aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen für den Lebensmittelhandel?

MARKUS KASER: Der Lebensmittelhandel ist eine krisensichere Branche. Für uns war das Jahr 2024 daher gut. Gleichzeitig nicht einfach, weil wir harte Preisverhandlungen führen mussten, um unseren Kunden die besten Preise bieten zu können. Aber wir sind zufrieden.

ÖSTERREICH: Innovationen und Digitalisierung: Spar investiert kontinuierlich in Digitalisierung und Logistik. Welche Innovationen haben das Jahr 2024 geprägt?

KASER: Spar ist zweifellos der innovativste Lebensmitteleinzelhändler, der die Digitalisierung konsequent vorantreibt. 2024 haben wir unsere Spar-App verbessert und elektronische Preisschilder eingeführt. Außerdem haben wir unsere Lagerhaltung durch den Einsatz digitaler Werkzeuge effizienter gemacht.

ÖSTERREICH: Nachhaltigkeit spielt eine immer größere Rolle. Wie haben sich Ihre nachhaltigen Produktlinien und Initiativen im Jahr 2024 entwickelt?

KASER: Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung unserer Spar-Marken, wie Spar Natur*pur und Spar Vital. 2024 haben wir den Yogafood-Trend entdeckt, der immer mehr Anhänger gewinnt. Auch Spar Vital Pure für Nahrungsergänzungsmittel ist sehr erfolgreich.

© Spar/Johannes Brunnbauer ×

ÖSTERREICH: Weihnachten ist traditionell eine umsatzstarke Zeit. Welche Trends haben Sie in diesem Jahr beobachtet?

KASER: Die Lebensmittel für das Fest werden erst kurz vorher gekauft. Daher ist für uns das Weihnachtsgeschäft erst am 25.12. abgeschlossen, und auch die Tage nach Weihnachten sind sehr wichtig. Das Weihnachtsessen ist in Österreich eine sehr traditionelle Sache. Je nach Region werden unterschiedliche Festessen zubereitet. Das geht von Würstlsuppe bis zu Karpfen, von Fondue bis zu kalter Platte. Trends sieht man da wenig.

ÖSTERREICH: Welche strategischen Ziele verfolgt SPAR für 2025?KASER: Auch 2025 wollen wir der beliebteste Lebensmittelhändler in Österreich bleiben. Das erreichen wir durch persönlichen Service, beste Preise, attraktive Angebote und ein herausragendes Sortiment.Interview: Irene Stelzmüller