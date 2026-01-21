Spar verkauft Vronis Rückenkratzer-Set

Der Hype um den "Einstein unter den Kühen" kennt keine Grenzen.

Ganz Österreich staunt über Vroni. Die 13-jährige Braunvieh-Kuh verwendet gezielt und flexibel Werkzeuge, um sich etwa zu kratzen. Das Kärntner Tier verblüfft dabei sogar die Wissenschaft und gilt sogar als "Einstein unter den Kühen".

Bei SPAR kann man jetzt Vronis Rückenkratzer-Set kaufen.

Das „Muuuhhltifunktions-Tool der Saison, bestehend aus Splendid Outdoor-Besen und -Stiel ist dabei um 10,98 Euro in allen Eurospar und Interspar-Filialen erhältlich.