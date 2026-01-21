Alles zu oe24VIP
Spar verkauft Vronis Rückenkratzer-Set
© VetMed-Uni Wien

Viraler Hit

Spar verkauft Vronis Rückenkratzer-Set

21.01.26, 11:08
Teilen

Der Hype um den "Einstein unter den Kühen" kennt keine Grenzen.

Ganz Österreich staunt über Vroni. Die 13-jährige Braunvieh-Kuh verwendet gezielt und flexibel Werkzeuge, um sich etwa zu kratzen. Das Kärntner Tier verblüfft dabei sogar die Wissenschaft und gilt sogar als "Einstein unter den Kühen".

Bei SPAR kann man jetzt Vronis Rückenkratzer-Set kaufen.

Spar
© Spar

Das „Muuuhhltifunktions-Tool der Saison, bestehend aus Splendid Outdoor-Besen und -Stiel ist dabei um 10,98 Euro in allen Eurospar und Interspar-Filialen erhältlich.

