STC Development GmbH: Nachhaltiges Wohnprojekt ›ODO25‹ im 16. Bezirk

Mit dem offiziellen Spatenstich startet das Wohnprojekt ODO25 in Wien-Ottakring. Die von der STC Development GmbH entwickelte Anlage umfasst 61 Mietwohnungen und soll bis Sommer 2026 fertiggestellt werden.

Spatenstich: Nadja Holzer (STC), Armin Kövari (Hypo Vbg.), Markus Gornik (Strabag), Thomas Haider-Hollenstein (STC), Andrea Gödel (STC), Stefanie Lamp (Bezirksvorsteherin 16. Bezirk) & Thomas Brandstätter (SPÖ-Bezirksrat). © STC Development GmbH ×

Beim offiziellen Spatenstich waren u. a. Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp, SPÖ-Bezirksrat Thomas Brandstätter und Regierungsrat Horst Pauer anwesend. Damit beginnt auch die Bauphase des Wohnprojekts ODO25 in der Odoakergasse im 16. Wiener Gemeindebezirk. Die von der STC Development GmbH entwickelte Wohnhausanlage umfasst 61 Mietwohnungen mit durchdachten Grundrissen sowie eine Gewerbefläche. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit der STRABAG AG als Generalunternehmen.

Visualisierungen der Wohnhausanlage ODO25. © STC Development GmbH ×

Nachhaltig: ÖGNI vorzertifiziertDas Projekt ODO25 legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit: Das ÖGNI-Vorzertifikat in Gold liegt vor, bereits bei der Entwicklung wurde auf hohe ökologische und qualitative Standards des Projekts geachtet. Durch den Einsatz von effizienten Energiesystemen und einer nachhaltigen Bauweise verfolgt die STC Development GmbH die Umsetzung von umweltbewusstem Wohnen in urbaner Umgebung. „Mit ODO25 entsteht dringend benötigter Wohnraum in Wien, der hohe Lebensqualität mit nachhaltigen Standards vereint. Auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es essenziell, zukunftsorientierte Wohnprojekte umzusetzen“, betont Matthias Waibel, Geschäftsführer der STC Development GmbH. Die Fertigstellung des Projekts ist aktuell für Sommer 2026 geplant.