Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 35.850 aktien down -2.05% Andritz AG 71.00 aktien down -0.91% BAWAG Group AG 137.10 aktien up +0.44% CA Immobilien Anlagen AG 24.860 aktien equal +0% CPI Europe AG 15.800 aktien down -0.75% DO & CO Aktiengesellschaft 200.00 aktien down -2.91% EVN AG 27.550 aktien down -1.96% Erste Group Bank AG 103.60 aktien down -1.24% Lenzing AG 25.250 aktien down -1.17% OMV AG 49.100 aktien equal +0% Oesterreichische Post AG 32.600 aktien down -0.31% PORR AG 32.950 aktien down -0.75% Raiffeisen Bank Internat. AG 36.960 aktien down -1.28% SBO AG 31.300 aktien down -2.8% STRABAG SE 81.50 aktien down -1.81% UNIQA Insurance Group AG 15.600 aktien down -0.51% VERBUND AG Kat. A 62.65 aktien down -1.26% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.60 aktien equal +0% Wienerberger AG 27.860 aktien down -2.66% voestalpine AG 38.920 aktien up +0.41%
  1. oe24.at
  2. Business
wien
© getty

Eigentum

Es wird teurer: Immobilienpreise steigen heuer wieder

19.01.26, 13:40
Teilen

Es sind ernüchternde Nachrichten für den Wohntraum vom Eigentum, aber auch für Firmen: Nach der Immobilien-Preiskorrektur 2022 bis 2024 erwartet Raiffeisen Research heuer einen stärkeren Immo-Preisanstieg als 2025. 

"Die Zeit sinkender Immobilienpreise in Österreich ist vorbei", so der Raiffeisen-Research-Ökonom Matthias Reith in einer Aussendung.   

Wohneigentum sei zwischen dem 3. Quartal 2022 und dem 4. Quartal 2024 um fünf Prozent billiger geworden. Die Immobilienpreise dürften 2025 nun österreichweit um 0,9 Prozent nach oben geklettert sein, erwartet Reith.

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, Raiffeisen Research und Raiffeisen Immobilien haben den Wiener Immobilienmarkt genauer unter die Lupe genommen und erwarten, dass die Immobilienpreise heuer in Wien stärker steigen als im österreichweiten Durchschnitt.

Fertigstellungszahlen bei Wohnungen sinken, Bevölkerung steigt leicht

Gestiegene Einkommen und rückläufige Fertigstellungszahlen bei leicht wachsender Bevölkerung würden laut Raiffeisen für steigende Preise sprechen. Einen positiven Schub erhielt der heimische Immobilienmarkt neben EZB-Zinssenkungen auch durch das Auslaufen der KIM-Verordnung, die strengere Regeln für die Kreditvergabe in Österreich vorgab. Die EZB senkte im Vorjahr die Leitzinsen in mehreren Schritten von 3,15 auf 2,15 Prozent. Marktbeobachter erwarten von der EZB keine weiteren Zinssenkungen. "Die Kreditzinsen bleiben damit spürbar höher als vor der Zinswende", so der Raiffeisen-Research-Chefanalyst Gunter Deuber. Mittelfristig ist nach Einschätzung von Deuber eher mit Aufwärtsdruck bei den Leit- und Kapitalmarktzinsen zu rechnen.

Die Immobilienpreise werden heuer laut Raiffeisen-Prognose um etwa 2,5 Prozent steigen und damit stärker als 2025. In Wien erwarten die Bankökonomen einen stärkeren Preisanstieg als im Österreich-Schnitt.

Die Raiffeisen Stadtbank Wien verzeichnete 2025 ein größeres Interesse an privaten Immobilienfinanzierungen. "Besonders bei Sanierungen und Modernisierungen sehen wir eine wachsende Nachfrage, da Neubauprojekte in Wien weiterhin knapp sind", so der Vorstandsdirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, Martin Hauer, in einer Aussendung. Das Stadtbank-Wohnbaukreditvolumen für Privatkundinnen sei mit 2,5 Mrd Euro am Jahresende 2025 um 4 Prozent höher gelegen als Ende 2024.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden