× Stiftungen des Benko-Reiches könnten unangetastet bleiben

Kommen die Benko-Stiftungen unangetastet aus dem Konkurs-Verfahren? Kann gut sein, sagt Finanzombudsmann Gerald Zmuegg

Die René Benko zugerechneten Stiftungen dürften im Insolvenzverfahren unangetastet bleiben, wie Finanzombudsmann Gerald Zmuegg gegenüber oe24 erklärte: „Ein Zugriff ist nur möglich, wenn die Stiftungsurkunde widerrufen werden kann – das ist nicht der Fall.“ Zmuegg meint da die „Benko-Familien-Stiftung“ bzw. die „Laura-Privatstiftung“. Zmuegg kritisiert Finanzprokuratur-Chef Wolfgang Peschorn: „Er hat mit dem Insolvenzantrag einen Pyrrhus-Sieg erlitten.“ Denn Geld könne im Insolvenzverfahren aus den Stiftungen nur kommen, wenn Benko Begünstigter ist. wobei das Stiftungsvermögen in der Regel ohnehin außen vor ist.

© oe24 ×



Schieflage? Zudem sind die beiden Stiftungen möglicherweise ebenfalls bereits in Schieflage, wie News berichtete. So gab die „Laura-Stiftung“ der Familienstiftung (Mehrheitseigentümerin der insolventen Signa-Holdig!) bereits ein Darlehen über 296 Mio €. „Laura“ hält neben Zinshäusern in Innsbruck Benkos Villa in Igls, sein Chalet in Lech, die Jacht „RoMa“, Privatjet usw.



Liechtenstein. Und auch die beidem bisher bekannten Stiftungen in Liechtenstein (ING-BE und ARUAL-Stiftung) dürften nicht in Reichweite der heimischen Behörden sein.