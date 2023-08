Studieren ohne Matura

Berufsreife- oder Studienberechtigungsprüfung

Neue Chancen

Wer sich beruflich neu orientieren, mit einer Höherqualifizierung andere Jobperspektiven erlangen oder auch einfach aus Interesse studieren möchte, aber keine Matura hat, findet im zweiten Bildungsweg den Schlüssel zu neuen Chancen.

Die Wiener Volkshochschulen bieten anerkannte Lehrgänge zur Berufsreife- und Studienberechtigungsprüfung (BRP und SBP) an. Flexible Formate sind auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten und ermöglichen den Kursbesuch auch berufsbegleitend. Die nächsten Lehrgänge starten im Herbst. Interessierte können sich schon jetzt für kostenlose und unverbindliche Informationsveranstaltungen anmelden.

Bei diesen kann man sich einen Überblick über die Angebote verschaffen. Sie sind ab sofort online unter www.vhs.at/infoveranstaltung buchbar.

11. September: Lange Nacht der Volksbildung

Einen ersten Eindruck über die verschiedenen beruflichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten kann man sich am 11. 9. zum Beispiel beim „5-Uhr-Tee zur BRP und SBP“ von 17 bis 19 Uhr in der VHS-Floridsdorf holen.

Wer schon aktiv in Lehrgänge hineinschnuppern möchte, kann im Schnupperkurs BRP Kunst und Design an der VHS Meidling die ersten Schritte im künstlerischen Bereich machen (17 bis 19 Uhr) oder bei SBP Biologie und Chemie an der VHS Polycollege durchs Binokularmikroskop blicken und die Welt des Unsichtbaren entdecken (19 bis 20 Uhr).

Weitere Infos unter www.vhs.at/langenacht