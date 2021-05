Tesla stoppt Bitcoin-Zahlungen

Musk wertet Einsatz von Kohleenergie für das Mining als bedenklich.

Frankfurt. Die Kryptowährung Bitcoin hat sich am Donnerstag etwas von ihrem heftigen Kurseinbruch in der Nacht erholt und sich zunächst bei etwa 50.000 US-Dollar (41.260 Euro) stabilisiert. Ein Tweet von Tesla-Chef Elon Musk hatte den Bitcoin und andere Kryptowährungen in der Nacht auf Talfahrt geschickt.

Der US-Elektroautobauer Tesla hat Zahlungen mit Bitcoin wegen des hohen Stromverbrauchs und der daraus resultierenden Klimabelastung gestoppt. Musk hatte es als bedenklich eingestuft, dass für die Erstellung von Bitcoins viel Kohleenergie genutzt wird. "Kryptowährung ist auf vielen Ebenen eine gute Idee und wir glauben an eine vielversprechende Zukunft, aber dies kann nicht zu großen Lasten der Umwelt gehen", hieß es in Musks Statement weiter.

Tesla hatte erst im März damit begonnen, Bitcoins zum Kauf seine Elektroautos zu akzeptieren. Zuvor hatte das Unternehmen den Kauf von Bitcoins für 1,5 Milliarden Dollar (1,23 Mrd. Euro) bekanntgegeben und der ältesten und bekanntesten Cyberwährung damit einen ordentlichen Schub gegeben.

Bitcoin steht wegen des hohen Stromverbrauchs, den das sogenannte Mining - die Herstellung der Währungseinheiten durch energieaufwendige Rechnerprozesse - erfordert, schon lange bei Umweltschützern in der Kritik. Tesla will laut Musk auch keinen Bitcoin-Handel mehr betreiben, so lange die Energiebilanz nicht besser ist. Im jüngsten Geschäftsquartal hatte das Unternehmen fast 100 Millionen Dollar durch den Verkauf von Bitcoins verdient.

Bitcoin-Kurs brach ein

Der Kurs der wichtigsten Digitalwährung Bitcoin sank zeitweise auf 45.700 US-Dollar, nachdem er in der Nacht noch bei 54.817 Dollar notiert hatte. Zuletzt erholte sich er sich etwas und wurde am Vormittag mit rund 50.000 Dollar gehandelt. Dies ist aber immer noch ein Minus von mehr als acht Prozent.

Nicht nur der Bitcoin, auch die zweitgrößte Digitalwährung Ether geriet unter Druck. Der Rückgang war zuletzt mit rund sieben Prozent ähnlich stark wie beim Bitcoin. Ether hat zuletzt an Bedeutung gewonnen. Auch das Krypto-Meme Dogecoin und andere Cyberwährungen wie Binance Coin und Ripple gaben deutlich nach.

Einige Beobachter erwarten, dass auch andere Unternehmen dem Vorbild von Musk folgen könnten. So sei unter US-Präsident Joe Biden die Umweltdebatte stärker in den Blick geraten. "Das proaktive Handeln Teslas könnte auch auf politischem Druck gewachsen sein", kommentiert Analyst Timo Emden von Emden Research. "Der Ausstieg des Unternehmens ist eine große Niederlage für den Bitcoin als Bezahlmittel-Funktion."