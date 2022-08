× 500-Euro-Bonus schon ausbezahlt

Die ersten Glücklichen haben die 500 Euro schon auf ihrem Bankkonto.

Geldbonus. Es war eine gelungene Überraschung! Schon gestern erhielten die Ersten im Land 500 Euro auf ihr Konto. Davon sind 250 Euro Klimabonus und 250 Euro Anti-Teuerungsbonus. ÖSTERREICH zeigt eine Überweisung (siehe Faksimile). Insgesamt 300.000 Empfänger kamen gestern zum Geld.

© Faksimile ×

„Wir haben den ganzen Donnerstag, von 0 Uhr bis Mitternacht, überwiesen“, sagt ein Sprecher von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Sie hat gemeinsam mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) den Bonus auf die Beine gestellt. „Jetzt wissen wir, dass die Überweisungen funktionieren“, lobt der Sprecher den erfolgreichen Test. Anfang September sollen alle anderen Geld auf ihr Konto bekommen, wenn es bei FinanzOnline registriert ist.

Wer kein Konto angeben hat, erhält Gutschein

Berechtigt. Anspruch auf den 500-Euro-Bonus hat jeder Volljährige, der mehr als 183 Tage den Hauptwohnsitz in Österreich hat. Kinder bis 18 Jahre erhalten 250 Euro.

Vollmacht per Brief. Aktuell flattert auch ein Brief des Klimaministeriums mit einer „Vollmacht“ in die Haushalte. Denn alle ohne FinanzOnline-Registrierung erhalten das Geld per RSa-Brief. Als Gutschein von Sodexo, der in 24.000 Geschäften eingelöst werden kann oder bei der Post-Bank99 in Bargeld getauscht werden kann.

Wer nicht zu Hause ist, wenn der Briefträger mit dem Bonus kommt, kann per Vollmacht jemand anderen zur Übernahme berechtigen. Die RSa-Briefe kommen ab September.

Boom bei FinanzOnline-Nutzern

Das Online-Portal der Finanzverwaltung „FinanzOnline“ ist seit 2003 für Privatpersonen verfügbar – mittlerweile hat es mehr als 5,8 Mio. Nutzer. Arbeitnehmerveranlagung, elektronische Bescheidzustellung – FinanzOnline macht es unkompliziert möglich.

Rekord. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP): „Unsere Auswertungen zeigen über den Verlauf der vergangenen 12 Monate eine faktisch 100-prozentige Verfügbarkeit des Tools. Im traditionellen Spitzenmonat März dieses Jahres wurden rund 14 Mio. Logins sowie rund 154 Mio. Transaktionen verzeichnet.“ Während 2017 rund 4,5 Millionen FinanzOnline nutzten, sind es jetzt 5,8 Millionen.

Die einfachste Möglichkeit, sich auf www.finanzonline.at einzuloggen, ist via Handysignatur.