Flugpreise explodieren: Dieser Urlaub wird TEURO

Flüge nach Spanien sind um ein Viertel teurer geworden.

Urlaub. Ein Preistreiber für den Urlaub sind die Flüge.

Die Reise im Flieger zur Sommerzeit nach Griechenland oder Kroatien ist um 16 Prozent teurer als 2022, nach Portugal werden 18 Prozent mehr verlangt, nach Spanien um ein Viertel mehr und für einen Langstreckenflug ins Urlaubsparadies Dominikanische Republik ist sogar 50 % mehr zu berappen. Das hat das Preisvergleichsportal idealo errechnet.

Flüge ins Ausland jetzt deutlich teurer Dom. Republik +50% Marokko +36% Türkei +27% Ägypten +27% Spanien +25% Italien +22% Portugal +18% Kroatien +16% Griechenland +16%

Die Preise fürs Fliegen sind also durchwegs mindestens zweistellig gestiegen (siehe Tabelle). Experten raten dazu, eher von Montag bis Donnerstag zu fliegen, das sei günstiger. Auch ein Ausweichen auf die Nebensaison helfe.

Urlaub in Österreich ist teurer geworden

Preisvergleich. Doch nicht nur die Reise ins Ausland wurde teurer. Auch in Österreich sind die Preise gestiegen, was den Urlaub zuhause deutlich verteuert. Laut dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden (Deutschland) ist Urlaub in Österreich sogar um 15 % teurer als Urlaub in Deutschland. Im Vergleich der Hotels und Gaststätten ist die Schweiz am teuersten, die Türkei am günstigsten.