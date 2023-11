Inflation geht nicht zurück - bleibt bei 5,4 %.

Die neuesten Daten der Statistik Austria zeigen: Die Teuerung hat sich im November nicht abgeschwächt.

Europaweit sinken die Inflationsraten. Die Preis-Explosion wird also abgebremst. Bei uns war es in den vergangenen Monaten auch so, aber aktuelle Zahlen der Statistik Austria zeigen: Im November beträgt die Inflation wieder 5,4 %.

"Rückgang legt Pause ein"

„Der Rückgang der Inflation hat in Österreich im November 2023 eine Pause eingelegt: Unserer Schnellschätzung zufolge wird die Inflationsrate wie im Oktober bei 5,4 % bleiben. Damit ist der Trend sinkender Inflationsraten, den wir seit Anfang des Jahres beobachten, vorerst unterbrochen. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Haushaltsenergiepreise deutlich weniger dämpfend auf die allgemeine Inflation wirken als in den Monaten davor. . Darüber hinaus gab es im November einen deutlichen Preisauftrieb bei Pauschalreisen“, sagt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Verbesserung gab es im Oktober

Zum Vergleich: Im Monat davor, also im Oktober, sank die Inflation auf 5,4 Prozent (nach 6 Prozent im September). Das war der niedrigste Stand seit Jänner 2022. Grund war damals vor allem, dass Treibstoffe deutlich günstiger als im Vorjahr waren. Auch Preisanstiege bei Nahrungsmitteln und bei Möbeln waren schwächer.





Europa bessert sich

In Deutschland liegt die Inflation aktuell bei 3,2 % und hat sich somit wieder abgeschwächt – nach 3,8 % im Oktober. Es ist der niedrigste Stand seit Juni 2021 mit damals 2,4 Prozent.

In Spanien schwächte sich im November die Preis-Steigerung überraschend ab, liegt jetzt auch bei 3,2 %. Allerdings wurden 3,7 5 erwartet.