Preis-Explosion am Würstelstand: Käsekrainer kostet schon 7,70 Euro

Die Teuerung macht auch vor der Gastro nicht halt – die Preise steigen.

Die Inflation hat zuletzt in Österreich mit 10,5 Prozent ein 70-Jahre-Hoch erreicht. Ein höherer Verbraucherpreis-Anstieg wurde laut Statistik Austria zuletzt im Juli 1952 gemessen. Der tägliche Einkauf verteuerte sich mit plus 11,5 Prozent noch deutlicher. Aber auch in der Gastronomie steigen die Preise. Ein besonderes Beispiel für die Preis-Explosion stellte jetzt Falter-Chefredakteur Florian Klenk fest. Er zeigte sich erstaunt über den Preis für eine Käsekrainer bei einem Würstelstand am Flughafen Wien-Schwechat. 7,70 Euro kostet dort eine "Eitrige". "Die Inflation am Flughafen Schwechat ist richtig explodiert", twitterte Klenk.

Die Inflation am Flughafen Schwechat ist richtig explodiert. (Kein Bio) pic.twitter.com/QUeFT22gQt — Florian Klenk (@florianklenk) October 24, 2022

Hauptverantwortlich dafür war die Preisentwicklung bei Haushaltsenergie. Hier stiegen die Preise im September um 64,1 Prozent, was die Inflation um 2,5 Prozentpunkte steigerte Gas wurde im September gleich um 111,4 Prozent teurer. Strom kostete um 36,7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Diese bemerkenswert hohen Teuerungsraten sind laut Behörde vor allem durch Tarifänderungen in Wien und Niederösterreich beeinflusst worden. Selbiges gilt für die kräftige Teuerung für Fernwärme von 61,2 Prozent vor allem wegen Tarifanpassungen in Wien.