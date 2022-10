Herbstferien: Das sind die Top-Ziele der Österreicher

Die Nachfrage nach einer Woche am Meer Ende Oktober ist groß. Was es kostet.

Wien. Nach einem starken Sommer ist die Reiselust der Österreicher auch für die Herbstferien ungebremst. Viele zieht es in die Sonne, teurere Flugtickets hin oder her. Die beliebtesten Sonnen-Ziele für den Zeitraum vom 22. Oktober bis 2. November sind laut dem Reiseveranstalter TUI Ägypten mit dem Tauch-Hotspot Hurghada, gefolgt von den Kanarischen Inseln Gran Canaria und Teneriffa. Auf Platz 3 hat es im Herbst-Länderranking Zypern geschafft. Rang 4 und 5 gehen an Griechenland und die Türkei.

Preise. Für Kurzentschlossene gibt es noch Buchungsmöglichkeiten. Eine Woche im 5-Stern-Hotel in Hurghada (all inclusive) mit Flug ab Wien am 26. Oktober kostet bei TUI aktuell ab 1.269 Euro pro Person. Kreta ist für eine Woche im 4-Stern-Hotel (all inclusive) mit Flug ab Graz am 23. Oktober ab 699 Euro zu haben. Eine Woche in Larnaka auf Zypern kostet ab 1.359 Euro.