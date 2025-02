Trumps Meme-Coin brachte 100 Millionen Dollar

Die Unternehmen hinter der Kryptowährung von US-Präsident Donald Trump haben Analysten zufolge in weniger als zwei Wochen Handelsgebühren von fast 100 Mio. Dollar (97 Mio. Euro) eingestrichen

Der Meme-Coin "$TRump" habe bis 30. Jänner zwischen 86 und 100 Mio. Dollar an Handelsgebühren generiert, schätzen Kryptodaten-Unternehmen wie Merkle Science und Chainalysis. Diese haben für die Nachrichtenagentur Reuters die Blockchain mit allen Transaktionen mit $Trump ausgewertet.

Diese digitale Münze wurde am 17. Jänner vom Präsidenten eingeführt und gewann schnell an Wert. Am 19. Jänner, dem Tag vor Trumps Amtseinführung, wurde der Höchststand von mehr als 14,5 Mrd. Dollar erreicht. Seitdem ist der Kurs um zwei Drittel eingebrochen. Zehntausende Kleinanleger haben dabei Geld verloren. Meme-Coins gelten als digitale Sammelbildchen, deren Wert sich durch Angebot und Nachfrage bildet. Die Kurse schwanken oft sehr stark, die Coins haben keinen praktischen Nutzen.

Eine der Firmen hinter der Kryptowährung ist ein Unternehmen im Besitz von Trump namens CIC Digital. Auf der offiziellen Website von $Trump heißt es, CIC Digital werde "Handelserlöse aus Handelsaktivitäten" erhalten. Ob überhaupt und wie viel Geld aus den Gebühren an Trump persönlich geflossen ist, lässt sich nicht feststellen. Auch ist offen, wer die Eigentümer der anderen Firmen hinter dem Meme-Coin sind.

Rund 200.000 Verlierer

Dessen Ersteller erhalten einen Anteil der Handelsgebühren von Meteora, einer wenig bekannten Kryptobörse, auf der $Trump zuerst verkauft wurden, wie die Blockchain-Analysen zeigen. Mindestens 50 der größten Investoren haben mit der Trump-Münze jeweils mehr als 10 Mio. Dollar Gewinn gemacht, so Chainalysis. Gleichzeitig verloren demnach rund 200.000 Krypto-Wallets, die meisten mit kleinen Beständen, mit Trump-Dollar an der Börse Geld.

Trump hat versprochen, sein Vermögen nach seinem Einzug ins Weiße Haus in einen von seinen Kindern verwalteten Trust zu stecken. Sein Sohn Eric sagte Reuters auf Fragen zu den Gebühren, er sei stolz auf das, was "wir im Bereich Kryptowährungen weiterhin erreichen. $Trump ist derzeit das heißeste digitale Meme der Welt". Er fügte hinzu: "Wir fangen gerade erst an."

Donald Trump hat versprochen, der erste "Krypto-Präsident" zu werden und den Besitz digitaler Vermögenswerte zu fördern - auch durch weniger Regulierung. Mehrere Schlüsselfiguren in seiner Regierung, seinem Kabinett und seinem Umfeld besitzen Kryptowährungen oder haben Verbindungen zur Kryptobranche. Experten sehen das kritisch. "Es gibt ethische Bedenken, dass er praktisch die Macht hat, sein eigenes Geschäft zu regulieren", sagte der Juraprofessor an der Columbia University, Richard Briffault.