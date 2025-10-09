Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 26.700 aktien up +0.95% Andritz AG 59.75 aktien up +1.27% BAWAG Group AG 109.90 aktien up +0.27% CA Immobilien Anlagen AG 23.320 aktien down -1.69% CPI Europe AG 17.910 aktien down -0.67% DO & CO Aktiengesellschaft 229.50 aktien up +2.23% EVN AG 23.700 aktien up +0.42% Erste Group Bank AG 84.10 aktien down -0.77% Lenzing AG 25.150 aktien down -1.37% OMV AG 44.820 aktien down -2.78% Oesterreichische Post AG 29.600 aktien down -1.33% PORR AG 29.950 aktien up +3.81% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.080 aktien down -0.73% SBO AG 27.100 aktien down -0.91% STRABAG SE 84.00 aktien up +3.58% UNIQA Insurance Group AG 13.180 aktien up +2.01% VERBUND AG Kat. A 63.80 aktien up +0.47% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.900 aktien up +0.21% Wienerberger AG 27.080 aktien equal +0% voestalpine AG 33.300 aktien up +2.21%
  1. oe24.at
  2. Business
Überweisung
© Getty

In Kraft

Überweisungen: DIESE neuen Regeln gelten ab HEUTE

09.10.25, 06:23
Teilen

Mit dem heutigen Donnerstag ändern sich die Regeln für Banküberweisungen.  

Echtzeitüberweisungen müssen von Banken innerhalb des Euroraums ab sofort verpflichtend angeboten werden. Zudem gibt es neue Sicherheitsvorkehrungen: Die Geldhäuser prüfen vor dem Abschluss der Überweisung, ob der IBAN und der Empfängername zusammenpassen. Damit soll Betrug vorgebeugt bzw. besser bekämpft werden.

Für den IBAN-Namensabgleich wurde eine Art Ampelsystem eingeführt. Dieses überprüft vor Freigabe der Überweisung durch den Kunden, ob IBAN und Empfängername zusammenpassen. Stimmen die beiden Parameter überein, gibt die Bank grünes Licht für die Überweisung. Gibt es leichte Abweichungen (gelb), beispielsweise einen Tippfehler im Empfängernamen, macht das System einen Vorschlag für den richtigen Namen. Bei groben Abweichungen zwischen IBAN und Name wird die Überweisung beflaggt (rot). Eine Freigabe der Transaktion ist dann zwar möglich, erfolgt jedoch auf eigenes Risiko des Kunden, im Falle eines Fehlers übernimmt die Bank keine Haftung.

Mit den Echtzeitüberweisungen wird quasi die klassische SEPA-Zahlung abgelöst. Zusätzliche Gebühren dürfen für eine Echtzeitzahlung nicht verlangt werden. Basis der Änderungen ist die "Instant Payments Regulation" der EU.

Mehr Sicherheit und Transparenz im Zahlungsverkehr

Aus Sicht der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) stellt der IBAN-Abgleich einen "wichtigen Schritt zur Erhöhung der Sicherheit im Zahlungsverkehr dar". Unternehmen und Privatkunden empfiehlt sie, sich mit den neuen Anforderungen vertraut zu machen. Besonders für Geschäftskunden sei es ratsam, Rechnungen mit korrekt hinterlegten Namen der Kontoinhaber auszustellen und QR-Codes für Zahlungen zu nutzen, um die Empfänger-Überprüfung zu erleichtern. Über eine "rote Flagge" sollte man sich außerdem nicht einfach hinwegsetzen, rät Josef Meichenitsch, der für den Zahlungsverkehr zuständige Direktor in der OeNB.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden