Ukraine-Hilfe: weitere 135.000 Schutzmasken aus heimischer Produktion angekommen

Durch eine Initiative des Textilunternehmens Grabher Group GmbH (Virenfilter-Hersteller) und des Startups Vprotect GmbH (Schutzmasken-Produzent) konnten weitere 135.000 benötigte Spenden-Schutzmasken an das Bundesministerium für Inneres für die Ukraine-Hilfe geliefert werden.

In einer Sonderaktion der beiden Unternehmen wird ab sofort jede Bestellung an Schutzmasken verdoppelt und diese zusätzliche Menge als Spende zur Verfügung gestellt.

Durch die Bestellungen von Schutzmasken unserer Kunden können wir zumindest einen kleinen Beitrag leisten, um die Menschen vor Ort zu unterstützen. Auf diese Weise erwarten wir Folge-Lieferungen an die Ukraine in den nächsten Tagen und Wochen, so Günter Grabher.

Angesichts der eskalierenden Lage in der Ukraine und Fluchtbewegungen in Nachbarländer haben sich die Zivilschutzbehörden der Ukraine, sowie deren Nachbarstaaten, an das Bundesministerium für Inneres gewandt und um Unterstützung durch Bereitstellung dringend benötigter Güter ersucht.

Das Innenministerium ist für die staatliche internationale Katastrophenhilfe zuständig und arbeitet dabei mit Ländern und Einsatzorganisationen eng zusammen, um Hilfslieferungen zu organisieren und koordiniert auch die Bedarfsliste an dringend benötigten Güter und Ausrüstungsgegenstände für die Ukraine und Nachbarstaaten.

Die Bedarfsliste enthält eine Vielzahl an benötigten textilen Produkten und Schutzausrüstungen. Die Smart-Textiles Plattform Austria unterstützt dabei mit ihren Mitgliedern das Innenministerium, um diese benötigten Sachgüter zu organisieren und um diese als Spenden zur Verfügung stellen zu können.

Hierzu wurde eine eigene Textil-Ukraine-Hilfe-Homepage eingerichtet:

www.austria-help-ukraine.at

Weitere Hilfs-Lieferungen in die Ukraine der Smart-Textiles Plattform Initiative sind in Planung.