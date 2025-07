UniCredit steigt zum größten Commerzbank-Aktionär auf

Beteiligung der italienischen Großbank an deutschem Institut auf 20 Prozent verdoppelt

Die UniCredit hat ihre direkte Beteiligung an der Commerzbank auf rund 20 Prozent verdoppelt und steigt damit vor dem deutschen Staat zum größten Aktionär des Instituts auf. Nach Erhalt aller Genehmigungen - unter anderem von der Europäischen Zentralbank, der US-Notenbank und dem deutschen Kartellamt - habe man die zuvor erworbenen Derivate in Commerzbank-Aktien getauscht und halte nun rund 20 Prozent der Anteile und der Stimmrechte, teilte die italienische Großbank mit.

Die Mutter der Bank Austria und der Münchner HypoVereinsbank hat über Derivate Zugriff auf weitere neun Prozent an der deutschen Commerzbank. Auch diese wolle man "zu gegebener Zeit" in Aktien wandeln, hieß es in der Mitteilung am Dienstagabend.

Bisher war der deutsche Bund mit zwölf Prozent größter Aktionär der Commerzbank. Auch die neue deutsche Regierung hatte sich hinter das Management der Bank gestellt, die die eigene Unabhängigkeit bewahren will und einen Verkauf an UniCredit ablehnt. UniCredit-Chef Andrea Orcel hatte kürzlich versucht, die Regierung mit Briefen zu Gesprächen zu bewegen. Die Commerzbank war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.