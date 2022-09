Amazon plant offenbar neues Verteilzentrum in Niederösterreich

Amazon soll ein neues Verteilzentrum in St. Valentin (Bezirk Amstetten) in Niederösterreich planen.

Der Gemeinderat stimmte laut "NÖN" im nicht öffentlichen Teil der Sitzung am Dienstag dafür, das Projekt weiterzuverfolgen. "Es war jetzt einmal eine Grundsatzentscheidung, es sind jetzt noch viele weitere Schritte und Verhandlungen notwendig", wurde Bürgermeisterin LAbg. Kerstin Suchan-Mayr (SPÖ) zitiert. Von Amazon gab es am Mittwoch auf APA-Anfrage noch keine Stellungnahme.

"Es werden jetzt Gespräche mit der Firma Fraktal, die bereits in Klagenfurt ein derartiges Verteil-Zentrum umgesetzt hat, geführt. Die Bevölkerung wird natürlich über Größe und den weiteren Fahrplan informiert", erklärte die Stadtchefin laut dem Online-Bericht. Amazon verfügt in Österreich derzeit über vier Verteilzentren - im niederösterreichischen Großebersdorf (Bezirk Mistelbach), in Wien-Liesing, Wien-Simmering und seit kurzem auch in der Kärntner Landeshauptstadt.

Der Tagesordnungspunkt in der Gemeinderatssitzung bezog sich auf eine "Grundsatzentscheidung" zum "Verkauf eines Betriebsgrundstückes und Ansiedelung eines Betriebes", wie auch die "Krone" berichtete. 18 Mandatare stimmten laut "NÖN"dafür, 13 dagegen. Kritik kam von der FPÖ.