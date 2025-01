An 3 unserer 6 Flughäfen heben weniger Fluggäste ab

In Linz, Klagenfurt und Innsbruck ging die Zahl der Fluggäste zurück. Die anderen 3 Flughäfen in Österreich legten zu.

An drei der sechs österreichischen Verkehrsflughäfen sind die Passagierzahlen 2024 gesunken. Mit 22,4 % am größten war das Minus in Linz, wo rund 181.000 Fluggäste gezählt wurden, nach 233.000 im Jahr 2023. In Klagenfurt ging die Zahl der Passagiere von 154.000 auf 138.000 zurück und in Innsbruck von 907.000 auf 862.000.

Diese 3 Flughäfen in Österreich legten zu

Zuwächse gab es in

Graz,

Salzburg und

Wien.

Das gab die Arbeitsgemeinschaft österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) bekannt.

Insgesamt wurden an allen sechs Verkehrsflughäfen 35,5 Millionen Passagiere gezählt. Das sind um 7 % mehr als 2023, aber noch etwas weniger als vor der Coronakrise. Der Flughafen Wien hingegen hat 2024 bereits mehr Passagiere abgefertigt.