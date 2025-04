Audi überrascht mit neuem Modell - ohne die Ringe

China ist DAS neue Zentrum der Autowelt. Auf der chinesischen Autoshow "IAA" werden mehr Neuwagen gekauft als in Europa und den USA zusammen. Umso spannender sind die Überraschungen, die die weltweiten Autohersteller hier abliefern.

Auf der chinesischen Autoshow - Auto Shangai 2025 - zählen die Export-Rekorde und die Schnelligkeit um Innovationen.

Es ist die Messe der Superlative, hier gibt es Auto-Weltpremieren. Was also hier präsentiert wird, wird bald Realität. Was erwartet uns?

Mercedes mit Show-Debüt

Mercedes überrascht auf der Bühne mit einem Show-Debüt den neuen CLA – auf China zugeschnitten, mit verlängertem Radstand – und die luxuriöse Vision V als Vorbote der nächsten V-Klasse. Das Konzept: Maybach auf Van-Niveau.

© Mercedes-Benz AG ×

BMW bringt Neues

Auch BMW liefert ab mit seiner "Neuen Klasse“.

© Tom Kirkpatrick; BMW Group ×

VW überrascht mit mehreren Modellen

Die deutsche Bild-Zeitung berichtet: Auch VW punktet mit gleich drei E-Studien: dem jugendlichen SUV ID.Evo, der eher konservativen Coupé-Limousine ID.Aura und dem ebenso praktischen wie bulligen ID.Era. Alle drei wurden in China in Rekordzeit entwickelt und sind komplett digitalisiert, kompatibel mit der Künstlichen Intelligenz der chinesischen IT-Giganten und sind elektrisch betrieben. Mit der Ausnahme des ID.Era - er bringt einen Range Extender (benzinbetriebener Generator) mit, der aus einem 300-Kilometer-Akku eine 1000-Kilometer-Reichweite zaubert.

© Volkswagen AG ×

Audi ohne Ringe!

Dafür fiel Audi besonders auf: Der Hersteller bringt mit dem E5 Sportback das erste Serienmodell einer neuen Familie.

© Werk ×

Neuer Name, neues Logo (ohne die vier Ringe!), neues Selbstverständnis: Als „AUDI“ setzen die Ingolstädter auf 750 Kilometer Reichweite und ausreichend Ladeleistung für knapp 400 Kilometer in zehn Minuten. Obendrauf gibt’s ein spektakuläres Interieur mit 60-Zoll-Display und Hightech bis unters Dach.