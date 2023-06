Im Bereich des Online-Marketings steigt der Druck. Aufgrund der Schnelllebigkeit und der Komplexität der Welt des Online-Marketings entstehen für viele Betriebe gewisse Herausforderungen. Oft fehlen notwendige Ressourcen und das Know-How um diese Aufgaben zu bearbeiten.

Hier kommt die ‚NDA Smart Academy‘ ins Spiel. Diese für Österreich einzigartige Lösung wurde in den vergangenen 1,5 Jahren entwickelt.

Schwierigkeiten beim Online-Marketing

Die auf Onlinewerbung spezialisierte NDA Agentur aus Wiener Neustadt stellte in den letzten Monaten fest, dass Kleinbetriebe und Betriebe aus dem Mittelstand der immer komplizierten Situation des Online-Marketings noch nicht angepasst sind. Im Rahmen der strategischen Beratung wurde klar, dass in etwa 9 von 10 Unternehmen noch keine standardisierte Arbeitgebervermarktung betreiben. Vor allem im KMU-Bereich wird Online-Marketing noch nicht breit forciert. So sind laut empirischer quantitativer Erhebung seitens der NDA Agentur rund 65% der Unternehmer in diesem Bereich noch nicht, oder kaum aktiv. Der Druck steigt, denn es gilt als Unternehmen möglichst jeden Kanal zu bespielen, um als potenzieller Arbeitgeber wahrgenommen zu werden und die richtigen Mitarbeiter zu erreichen.

Wissensbasis ist unumgänglich

Aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels müssen immer mehr Betriebe die Fähigkeitsentwicklung ‚inhouse‘ betreiben. Weil das nicht von heute auf morgen möglich ist, wird die Option des Outsourcings immer beliebter. Unternehmen bringen zum Teil zu wenig Verständnis und Basiswissen für die Materie mit, um effektiv mit externen Dienstleistern zu arbeiten. Die Lösung liegt nahe – wichtig ist, eine Wissensbasis zu schaffen und das durch das Agenturgeschäft generierte Wissen den Unternehmern zur Verfügung zu stellen.

Online eLearning mit der ‚NDA Smart Academy‘

Die ‚NDA Smart Academy‘ bietet Unternehmern und Marketing-Managern die Chance, Know-How über die Schaltung von Anzeigen und die Umsetzung verschiedener Strategien im Online-Marketing selbst aufzubauen. Dadurch wird die Zusammenarbeit mit Agenturen verbessert und vereinfacht. Die ‚NDA Smart Academy‘ ist eine Online eLearning-Lösung in Kombination mit verschiedenen Gruppen-Call Formaten. Das Alleinstellungsmerkmal ist dabei die Verknüpfung von Lerninhalten aus der Praxis und Live-Call Formaten, die von den erfahrenen Managern der Agentur persönlich durchgeführt werden. Diese Live-Calls bieten Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Fragen fachbereichsspezifisch zu stellen und die Antworten direkt in die Umsetzung zu bringen. Die ‚NDA Smart Academy‘ stellt außerdem viele digitale Produkte bereit, die den Unternehmen und Betrieben den Alltag vereinfachen sollen.

Die ‚NDA Smart Academy‘ ist die erste Plattform ihrer Art. Sie geht auf die Bedürfnisse der Unternehmer und Marketing-Manager von heute ein und fokussiert sich gleichzeitig auf die Probleme und Schwierigkeiten der kommenden Zeit. Jeder Unternehmer, Selbstständige oder Marketing-Manager, der schon immer gerne einen alltäglichen Sparringpartner haben wollte, ist bei der ‚NDA Smart Academy‘ richtig. Mehr Informationen finden Sie unter https://nda-agency.com/smart-academy/