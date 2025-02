Handelsstart für Steyr Motors an der Wiener Börse - "Viel Wumms"

Julian Cassutti, CEO der Steyr Motors AG, läutete am Montag den Handelsstart des oberösterreichischen Motorenspezialisten an der Börse Wien ein. Darum kommt das Zweitlisting in Wien nach Frankfurt.

Der oberösterreichische Spezialmotorenbauer Steyr Motors notiert seit Montag an der Wiener Börse im Segment direct market plus. Der Eröffnungspreis lag bei 14,90 Euro, womit sich die Marktkapitalisierung am Vormittag auf 77,48 Mio. Euro belief, wie die Börse in einer Aussendung vorrechnete. Steyr Motors war Ende Oktober 2024 bereits im Frankfurter Börsensegment "Scale" gelistet worden.

Marktkapitalisierung bei mehr als 77 Mio. Euro

"Als Unternehmen mit Sitz im oberösterreichischen Steyr und mit der B&C-Gruppe als österreichischem Ankerinvestor ist ein Listing an der Heimatbörse Wien nur logisch und erhöht unsere Sichtbarkeit bei nationalen wie internationalen Investoren. Der direkte Zugang zum österreichischen Kapitalmarkt wird uns dabei unterstützen, die nachhaltige Weiterentwicklung von Steyr Motors sicherzustellen", so Steyr-Motors-Chef Julian Cassutti.

Die Aktien sind fortan durchgängig auch an der Wiener Börse handelbar.Als Capital Market Coach und Market Maker fungiert die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.

Hochleistungsmotoren für militärische Spezialfahrzeuge, Lokomotiven und Boote

Das oberösterreichische Unternehmen entwickelt und produziert nach eigenen Angaben Hochleistungsmotoren die hauptsächlich in militärischen Spezialfahrzeugen, Booten sowie als Hilfsaggregate für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt werden. Kurz und bündig: Es sind Hochleistungs-Dieselmotoren mit "viel Wumms".

Vorteile eines Zweit-Listings

Größere Investorenbasis – Das Unternehmen kann zusätzliche Anleger ansprechen, sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene. Erhöhte Liquidität – Die Aktie wird an mehreren Handelsplätzen gehandelt, was den Handel erleichtert und möglicherweise den Kurs stabilisiert. Mehr Sichtbarkeit – Ein Listing an der Heimatbörse (hier: Wien) kann das Vertrauen lokaler Investoren stärken. Bessere Kapitalbeschaffung – Durch die höhere Reichweite können leichter neue Investoren gefunden und Kapital aufgenommen werden.

In diesem Fall möchte Steyr Motors durch das Zweit-Listing an der Wiener Börse verstärkt österreichische Investoren ansprechen.

Die Segmente direct market und direct market plus richten sich an Wachstumsunternehmen sowie Klein- und Mittelbetriebe (KMU). Sie bieten die Grundlage für eine Weiterentwicklung am Kapitalmarkt und mögliche Eigenkapital-Finanzierung. Eine Vielzahl von Partnern des direct network – bestehend aus Capital Market Coaches und Direct Funding Partners – stehen beratend zur Seite. Derzeit sind 31 Werte zum Handel in den Segmenten des börsenregulierten Marktes Vienna MTF einbezogen.