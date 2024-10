In diesen Bundesländern stieg Arbeitslosigkeit besonders stark

Die Zahl der Arbeitslosen ist im September im Jahresvergleich in allen Bundesländern kräftig angestiegen, aber unterschiedlich stark.

Österreich steckt in der längsten konjunkturellen Flaute seit den 1950er Jahren, die wirtschaftliche Schwächephase schlägt sich nun auch mit voller Wucht auf dem heimischen Arbeitsmarkt nieder.

Arbeitslosigkeit stieg in Salzburg, Oberösterreich und Tirol besonders stark an

Die Zahl der Arbeitslosen ist im September im Jahresvergleich in allen Bundesländern kräftig gestiegen. Wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt, ist die Arbeitslosigkeit in Salzburg, Oberösterreich und Tirol im Jahresvergleich mit über 15 Prozent am stärksten gestiegen, am unteren Ende liegen Kärnten und Niederösterreich

Um so viel Prozent ist die Arbeitslosigkeit seit vergangenem September gestiegen. Vor allem in in Salzburg, Oberösterreich und Tirol stiegen AMS-Zahlen stark an. © Agenda Austria ×

as

Land 2023 September 2024 September Zunahme (%) Salzburg 11279 13071 15.89 % Oberösterreich 37653 43588 15.76 % Tirol 13961 16127 15.51 % Steiermark 35718 40536 13.49 % Vorarlberg 11353 12566 10.68 % Österreich 320760 354665 10.57 % Wien 139459 151697 8.78 % Burgenland 8361 9051 8.25 % Kärnten 16642 17983 8.06 % Niederösterreich 46334 50046 8.01 % Österreich 320760 354665 10.57 %

asd