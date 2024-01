Mit Spar-Stickermania auf der Suche nach tierischen Rekordhaltern

Die 15. Auflage der Stickermania widmet sich ganz den tierischen Champions. Aus jedem verkauften Stickermania-Artikel geht ein Teil des Erlöses an den Verein „Rettet das Kind“.

Heuer begeben sich die Freunde Oskar und Bo auf eine abenteuerliche Reise zu außergewöhnlichen Orten und Tieren. Bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR können das Stickeralbum für 2,49 Euro sowie Sticker ab 2. Jänner 2024 erworben werden. Ein kostenloses Briefchen erhält man ab einem Einkaufswert von 10 Euro. Zusätzliche fünf Sticker in blauen Briefchen können für 0,50 Euro erworben werden. Zusätzliche Sticker-Briefchen mit je 5 Stickern gibt es an der Kassa für 0,50 Euro.

Rekordhalter im Tierreich

Zu Beginn des neuen Jahres startet die 15. Auflage der SPAR-Stickermania, bei der sich Oskar und Bo bestmöglich auf einen bevorstehenden schulischen Sportwettbewerb vorbereiten möchten. Dabei begeben sich die beiden Freunde auf die Spuren von Rekordhaltern im Tierreich in den unterschiedlichsten Disziplinen.

Von Chile, nach Österreich, über Südafrika und Japan bis nach Neuseeland: Die Reise führt Oskar und Bo zu außergewöhnlichen Orten und Tieren auf der ganzen Welt. Dabei entdecken sie unglaubliche Spitzenleistungen der Tierwelt: den schnellsten Taucher, den Rekordhalter im Hochsprung, absolute Tarnkünstler oder Tiere, die ein vielfaches des eigenen Körpergewichts tragen können. Beeindruckt von den Höchstleistungen, beschließen Oskar und Bo selbst eine sportliche Meisterschaft zu organisieren: die Meisterschaft der tierischen Champions. Besonders die Werte Fairness, Gleichbehandlung und Diversität stehen dabei im Vordergrund.

Spar-Stickermania: Mit tierischen Champions sportlich ins neue Jahr. © SPAR/Mitzi Gugg ×

Unterstützung des Vereins „Rettet das Kind“

Das Stickeralbum gibt es bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR ab 2. Jänner für 2,49 Euro zu kaufen. Ab einem Einkaufswert von 10 Euro erhalten Kund:innen kostenlos ein grünes Sticker-Briefchen – pro Einkauf werden maximal 10 Briefchen ausgegeben. Zusätzliche fünf Sticker in blauen Briefchen können für 0,50 Euro erworben werden. Auch 2024 kommt ein Teil des Erlöses aus jedem verkauften Stickermania-Artikel dem Verein „Rettet das Kind“ zugute. Die Organisation unterstützt Kinder und Familien in Not. Eine Initiative, die SPAR besonders am Herzen liegt und regelmäßig mit Spenden unterstützt.