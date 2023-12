Nächste Benko-Bombe: Signa-CEO fristlos gekündigt!

Das Benko-Beben bei der Signa geht weiter: Wie das krisengebeutelte Unternehmen am Montagabend mitteilte, wurde CEO Timo Herzberg außerordentlich und fristlos gekündigt.

Die Pressemitteilung von Signa im Wortlaut:

In den heutigen außerordentlichen Aufsichtsratssitzungen der SIGNA Prime Selection AG und der SIGNA Development Selection AG wurde der bisherige CEO der beiden Gesellschaften, Timo Herzberg mit sofortiger Wirkung seinen Funktionen enthoben und mit sofortiger Wirkung außerordentlich und fristlos gekündigt. Die Gründe für die Entlassungen sind ein dringender Verdacht auf grobe Verletzungen der Pflichten als Vorstandsmitglied.



Erhard Grossnigg wurde in den beiden Sitzungen zum Sprecher des Vorstandes in den beiden Gesellschaften bestellt. Die Aufgabenstellung bleibt die gleiche: Er wird die Sanierungs- und Restrukturierungsschritte für die beiden Immobiliengesellschaften fortsetzen und in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat dieser Gesellschaften agieren.



Dr. Alfred Gusenbauer, Aufsichtsratsvorsitzender sowohl der SIGNA Prime Selection AG als auch der SIGNA Development Selection AG: „Leider mussten wir diese Entscheidung treffen und diesen harten Schritt setzen. Die Verdachtslage war eindeutig und ließ den Aufsichtsräten keine andere Wahl. Gerade in den herausfordernden Zeiten bedarf es 100%iges Vertrauen in die handelnden Personen und Geschlossenheit bei den Entscheidungen.



Mit Erhard Grossnigg haben wir einen hervorragenden Fachmann und Spezialisten in Fragen der Sanierung. Er gilt als ausgewiesener Sanierungsexperte und konnte in seiner jahrzehntelangen Karriere bislang dutzende Sanierungsfälle begleiten und große Erfolge erzielen. In der Zwischenzeit brauchen wir Ruhe und Ordnung für diese SIGNA Gesellschaften, ihre Partner, Investoren sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit diesem nächsten konsequenten Schritt schaffen wir weiteres Vertrauen in der jetzigen Situation. Die Qualität des SIGNA-Prime-Portfolios ist hervorragend, die Entwicklungsperspektive der Development-Projekte, die in den Toplagen der deutschsprachigen Metropolen liegen, ist sehr gut,“ so Alfred Gusenbauer.



Mehr in Kürze