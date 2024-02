Österreichische Luxushotels bekommen neuen Betreiber

Hotelkette Travel Charme wird an eine Tourismustochter des deutschen Rewe-Konzerns verkauft - Sechs Häuser in Österreich betroffen - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden übernommen

Die Münchner Hirmer-Gruppe verkauft ihre Hotelkette Travel Charme an die deutsche DSR Hotel Holding, die mehrheitlich der Tourismustochter des Lebensmittelkonzerns Rewe gehört. Im Zentrum des Deals stehen auch mehrere Häuser der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie in Österreich, darunter die beiden Luxushotels "Straubinger Hof" und "Badeschloss" in Bad Gastein. Die beiden lange verwahrlosten Häuser waren nach aufwendiger Sanierung erst vor drei Monaten wiedereröffnet worden.

Finale Ende März 2024

Wie die DSR in einer Aussendung mitteilte, soll der Verkauf vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden mit Ende März 2024 finalisiert werden. Wie eine Sprecherin zur APA sagte, wird der Betrieb der Hotels übernommen, die Immobilien bleiben im Besitz ihrer bisherigen Eigentümer. Zu Travel Charme gehören insgesamt 13 Hotels der gehobenen Kategorie in Österreich, Deutschland und Italien, darunter das Ifen Hotel im Kleinwalsertal (Vorarlberg), das Fürstenhaus am Achensee (Tirol), das Bergressort und Ferienwohnungen in Werfenweng (Salzburg) und eben die beiden Häuser in Bad Gastein.

Mitarbeiter werden übernommen

Die Hirmer-Gruppe war erst vor sechs Jahren ins Hotelgeschäft eingestiegen, dürfte zuletzt aber schon länger auf Investorensuche gewesen sein. Travel Charme sei ein "echtes Juwel", sagte Gesellschafter Ferdinand Hirmer zu den "Salzburger Nachrichten". Man habe nach der besten Lösung für die Häuser, Gäste und Beschäftigten gesucht und mit DSR einen idealen Käufer gefunden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, die Mitarbeiter werden übernommen.

Mehr als 100 Mio. Investment

Hirmer betonte zugleich, dass man die Hotelgruppe erfolgreich durch die Pandemie geführt und trotz massiv gestiegener Bau- und Finanzierungskosten das Mammutprojekt in Bad Gastein fertiggestellt habe. Die beiden lange leer stehenden Häuser waren zunächst 2017 vom Land Salzburg erworben und ein Jahr später an Hirmer weiterverkauft worden. Die Münchner investierten dann mehr als 100 Mio. Euro in die Revitalisierung der zwei Hotels.

"Travel Charme stellt eine hervorragende Ergänzung zum bestehenden Portfolio der DSR Hotel Holding dar", teilte DSR-Geschäftsführer Karl J. Pojer mit. Durch die Übernahme erhöht sich die Zahl der DSR-Hotels von 22 auf 35. Damit werde man künftig alle wesentlichen Standorte an der Ostsee und in anderen Top-Lagen besetzen und die führende Marktposition in der deutschen Ferienhotellerie ausbauen. Die Rewe-Tochter DER Touristik hält seit Jänner die Mehrheit (74,9 Prozent) an der DSR Hotel Holding.