So tickt der neue Red-Bull-Boss Mintzlaff

Nach acht Jahren verlässt Sport-Manager Oliver Mintzlaff RB Leipzig.

Die operative Führung von Red Bull nach dem Tod von Firmengründer Dietrich Mateschitz ist offenbar geklärt. Laut Aussendung von Red Bull werden die Manager Franz Watzlawick (CEO Beverage Business), Alexander Kirchmayr (CFO) und Oliver Mintzlaff (CEO Corporate Projects und Investments) die Geschäfte von Red Bull führen. Das habe Mark Mateschitz, der Sohn des Firmengründers, heute der Belegschaft mitgeteilt.

Wer ist Oliver Mintzlaff?

Oliver Mintzlaff wird damit einer von drei starken Männern bei Red Bull. Der bisherige Geschäftsführer von RB Leipzig verlässt den deutschen Bundesligisten und steigt im Konzern an die Spitze auf. Der 47-Jährige wird zukünftig für Projects und Investments zuständig sein.

Mintzlaff hat damit alle Sport-Aktivitäten unter sich und ist damit für das Formel-1-Team mit Weltmeister May Verstappen ebenso zuständig wie für die beiden Fußball-Clubs Red Bull Salzburg und RB Leipzig. Zudem verantwortet der 47-Jährige auch den Fernsehsender Servus TV.

Der neue Red-Bull-Boss wurde 1975 in Bonn geboren und wuchs in Königswinter auf. Zunächst engagierte sich Mintzlaff als Langstreckenläufer und nahm an zwei Halbmarathon-Weltmeisterschaften teil. Nach seinem BWL-Studium arbeitete der Deutsche dann acht Jahre lang für den Sportartikelhersteller Puma, zuletzt als Verantwortlicher für das Sportmarketing. Ab 2008 war Mintzlaff als Geschäftsführer für Ferber Marketing tätig und betreute dabei unter anderem auch den jetzigen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

Seit 2014 ist der Deutsche für Fußballaktivitäten der Red Bull GmbH tätig. Bis 2017 war Mintzlaff als „Head of Global Soccer“ für sämtliche Fußball-Aktivitäten des Konzerns verantwortlich, seither nur mehr für RB Leipzig.