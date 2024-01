Spar zahlt Lehrlingsprämien von über 6.700 Euro

Spar ist Österreichs größter privater Lehrlingsausbilder und bietet heuer 900 Lehrstellen an - inklusive Prämie.

Spar beschäftigt 3.000 Lehrlinge im In- und Ausland, davon mehr als 2.500 in Österreich. Aktuell gibt es 900 freie Lehrstelle. Diese kommen mit Prämien im Wert von über 6.700 Euro.

Prämien und Benefits für Spar-Lehrlinge

Zu den Sozialleistungen, die allen Spar-Mitarbeitenden zugutekommen, gehören z. B. der Treuebonus für Mitarbeitende, Vergünstigungen bei Versicherungen oder Sofortrabatte bei Hervis. Lehrlinge können sich außerdem in der Lehrzeit Prämien im Wert von über 6.700 Euro dazuverdienen – das sind mit die höchsten Lehrlingsprämien im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel. Die Prämien setzen sich wie folgt zusammen:

Bei tollen Praxis-Leistungen zahlt Spar je nach Lehrjahr bis zu 140 Euro pro Monat dazu.

Für gute Berufsschulzeugnisse winken Prämien von bis zu 220 Euro im Jahr.

Gute Leistungen werden nach dem Ende des ersten Lehrjahres zusätzlich mit einem iPad honoriert.

Wer während der Lehre gute Praxis-Beurteilungen und in der Schule Vorzugszeugnisse erhält, bekommt am Ende der Lehrzeit 2.500 Euro Prämie ausgezahlt, die Jugendliche z.B. für den Führerschein verwenden können. Außerdem überzahlt Spar das gesetzliche Lehrlingseinkommen und Lehrlinge erhalten nach erfolgreichem Lehrabschluss eine Garantie auf eine Vollzeitbeschäftigung inkl. eines erhöhten Einstiegsgehalts.

Spar feiert 70 Jahre Bestehen

„SPAR feiert heuer 70-jähriges Firmenbestehen – genauso lange werden im Unternehmen auch Jugendliche ausgebildet. Eine exzellente Lehre mit den erfahrensten Ausbilder:innen ist SPAR schon seit jeher ein großes Anliegen", sagt Spar-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch, der die motiviertesten Jugendlichen für sein Unternehmen gewinnen möchte.

24 Lehrberufe

Der Großteil der Mitarbeitenden bei Spar ist im Lebensmittelhandel tätig. Insgesamt stehen 24 verschiedene Lehrberufe zur Auswahl – zum Beispiel im Einzelhandel mit Schwerpunkt Lebensmittel oder Feinkost, als Systemgastronomin in einem INTERSPAR-Restaurant oder als Bürokaufmann in einer der sechs Spar-Zentralen oder der Spar-Hauptzentrale.

Auch bei Hervis und SES Spar European Shopping Centers bietet der Konzern unterschiedlichste Berufe an. Auf die Lehrlinge wartet eine exzellente Ausbildung im Markt, bei Seminaren und in der SPAR-Akademie Wien oder in den SPAR-Akademie-Klassen in den Bundesländern. Zahlreiche Zusatzausbildungen, wie Green-Champion, FAIRTRADE-Botschafter:innen oder Wurst- oder Käse-Expert:innen unterstützen die Jugendlichen auf ihrem Weg zur Expert:in bzw. zum Experten im Lebensmittelhandel.

Neben der „Lehre und Matura“ bietet Spar die Möglichkeit auch nach der Matura im Lebensmittelhandel durchzustarten. Die Lehrlinge werden in eigenen Berufsschulklassen unterrichtet und legen in der zweijährigen Ausbildung den Grundstein für eine Karriere im Lebensmittelhandel.