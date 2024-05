VW will E-Kleinstwagen für 20.000 Euro auf den Markt bringen

Das kostengünstige Klein-Fahrzeug soll ID.1 heißen und 2027 auf den Markt kommen

Volkswagen will einem Medienbericht zufolge ein rein elektrisches Auto entwickeln, das 2027 für 20.000 Euro auf den Markt kommen soll. Das Portal "Business Insider" berichtete am Dienstag unter Berufung auf Aufsichtsratskreise, dass bei einer dortigen Sitzung das entsprechende Projekt auf der Tagesordnung sei. Das grüne Licht des Kontrollgremiums für den Plan des VW-Vorstands dürfe als gesichert gelten - noch am Dienstag sollte es demnach eine Entscheidung geben.

Der Konzern will den Kleinstwagen den Informationen des Portals zufolge in Eigenregie bauen. Demnach sind Überlegungen einer Allianz von VW mit einem anderen Konzern, die zwischenzeitlich diskutiert worden waren, damit vom Tisch. Nicht nur die Chefin des VW-Betriebsrats soll sich laut "Business Insider" für eine eigene Produktion stark gemacht haben.

Der Kleinstwagen soll VW ID. 1 heißen und sich gegen die aufkommende E-Auto-Konkurrenz aus China durchsetzen, wie es in dem Bericht weiter heißt. Zugleich soll ein technisch verwandter Skoda an den Erfolg des inzwischen eingestellten Kleinstwagens Citigo anknüpfen.