Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.850 aktien up +1.08% Andritz AG 69.70 aktien up +0.43% BAWAG Group AG 129.70 aktien down -0.46% CA Immobilien Anlagen AG 24.520 aktien up +0.74% CPI Europe AG 15.880 aktien down -0.25% DO & CO Aktiengesellschaft 216.00 aktien down -0.92% EVN AG 27.800 aktien down -1.24% Erste Group Bank AG 102.60 aktien down -0.39% Lenzing AG 24.000 aktien equal +0% OMV AG 48.540 aktien down -0.33% Oesterreichische Post AG 32.200 aktien up +1.1% PORR AG 33.400 aktien down -0.89% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.560 aktien down -0.27% SBO AG 32.600 aktien up +3.33% STRABAG SE 81.60 aktien up +0.99% UNIQA Insurance Group AG 15.580 aktien up +0.26% VERBUND AG Kat. A 62.80 aktien down -0.55% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.00 aktien down -1.2% Wienerberger AG 29.480 aktien down -0.81% voestalpine AG 39.360 aktien down -1.06%
  1. oe24.at
  2. Business
Thaler See Garten
© Instagram/Thaler See Garten

Insolvenz angemeldet

Bekanntes See-Restaurant ist pleite

12.01.26, 11:25
Teilen

Das steirische Restaurant Thaler See Garten hat Insolvenz angemeldet.

Laut Angaben des Kreditschutzverbandes von 1870 belaufen sich die Passiva des Restaurants Thaler See Garten auf rund 883.000 Euro, während den Aktiva nur etwa 88.500 Euro gegenüberstehen. Die Betreibergesellschaft hatte das Restaurant erst im Frühjahr übernommen, die gastronomische Tätigkeit dauerte somit nur wenige Monate, wie "ORF Steiermark" berichtet. Beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz wurde ein Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht; mit der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wird gerechnet.

Als Gründe werden hohe Investitionen (Umbau und die Adaptierung des Außenbereiches des Thaler See Gartens, insbesondere der Terrasse) sowie eine bis Juni 2025 unzureichende betriebswirtschaftliche Führung und Kontrolle genannt.

Insgesamt sind rund 50 Gläubiger und elf Beschäftigte betroffen. Vorgesehen ist ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren. Das Unternehmen soll grundsätzlich fortgeführt werden. "Der zu bestellenden Insolvenzverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt und der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann", sagt Brigitte Peißl-Schickmair, Leiterin Insolvenz Graz, beim KSV1870.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden