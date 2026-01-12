Bekanntes See-Restaurant ist pleite

Das steirische Restaurant Thaler See Garten hat Insolvenz angemeldet.

Laut Angaben des Kreditschutzverbandes von 1870 belaufen sich die Passiva des Restaurants Thaler See Garten auf rund 883.000 Euro, während den Aktiva nur etwa 88.500 Euro gegenüberstehen. Die Betreibergesellschaft hatte das Restaurant erst im Frühjahr übernommen, die gastronomische Tätigkeit dauerte somit nur wenige Monate, wie "ORF Steiermark" berichtet. Beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz wurde ein Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht; mit der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wird gerechnet.

Als Gründe werden hohe Investitionen (Umbau und die Adaptierung des Außenbereiches des Thaler See Gartens, insbesondere der Terrasse) sowie eine bis Juni 2025 unzureichende betriebswirtschaftliche Führung und Kontrolle genannt.

Insgesamt sind rund 50 Gläubiger und elf Beschäftigte betroffen. Vorgesehen ist ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren. Das Unternehmen soll grundsätzlich fortgeführt werden. "Der zu bestellenden Insolvenzverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt und der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann", sagt Brigitte Peißl-Schickmair, Leiterin Insolvenz Graz, beim KSV1870.