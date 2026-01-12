Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.750 aktien up +0.77% Andritz AG 69.55 aktien up +0.22% BAWAG Group AG 128.50 aktien down -1.38% CA Immobilien Anlagen AG 24.500 aktien up +0.66% CPI Europe AG 15.950 aktien up +0.19% DO & CO Aktiengesellschaft 217.00 aktien down -0.46% EVN AG 27.700 aktien down -1.6% Erste Group Bank AG 102.20 aktien down -0.78% Lenzing AG 24.000 aktien equal +0% OMV AG 48.700 aktien equal +0% Oesterreichische Post AG 31.850 aktien equal +0% PORR AG 33.450 aktien down -0.74% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.360 aktien down -0.8% SBO AG 32.550 aktien up +3.17% STRABAG SE 81.00 aktien up +0.25% UNIQA Insurance Group AG 15.500 aktien down -0.26% VERBUND AG Kat. A 63.00 aktien down -0.24% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.90 aktien down -1.35% Wienerberger AG 29.420 aktien down -1.01% voestalpine AG 39.440 aktien down -0.85%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
pleite
© getty/Symbolbild

Brisante Zahlen

AKV erwartet für heuer nächstes Rekordpleitejahr

12.01.26, 09:01
Teilen

2025 ist das "dritte Rekordpleitejahr in Folge", darunter große Signa-Firmen, berichtet der AKV. Die Zahl der Privatkonkurse ist trotz steigender Arbeitslosigkeit stabil.

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) sieht nach dem Vorliegen der Ist-Zahlen 2025 im abgelaufenen Jahr das "dritte Rekordpleitejahr in Folge an eröffneten Firmeninsolvenzen". 4.189 Verfahren wurden eröffnet, laut AKV um 0,72 Prozent mehr als im vorherigen Rekordjahr 2024. Samt Unternehmenspleiten, die mangels Masse nicht eröffnet wurden, gab es 7.156. Das entspricht einem Plus von knapp 8 Prozent gegenüber 2024. Für heuer wird nur eine leichte Entspannung erwartet.

Im Monatsdurchschnitt wurden 349 Unternehmensinsolvenzen eröffnet. Im Wochendurchschnitt waren es 81. Von den eröffneten Firmeninsolvenzen waren 16.252 Dienstnehmer unmittelbar betroffen.

AKV-Chef Hans Musser erwartet für 2026 "einen leichten aber keinen drastischen Rückgang, keine echte Erholung" bei der Zahl der Firmeninsolvenzen. Das könne man anhand der Daten fürs letzte Quartal 2025 erwarten. Dazu brauche es die prognostizierte wirtschaftliche Erholung. "Die wirtschaftliche Entwicklung zeigt sich immer mit einer Verspätung von sechs bis neun Monaten bei den Insolvenzzahlen", erläuterte Musser im Gespräch mit der APA.

Elf Milliarden Euro Gesamtverbindlichkeiten

Die Gesamtverbindlichkeiten haben "unglaubliche 11,03 Mrd. Euro" betragen, obwohl sie sich gegenüber 2024 "annähernd halbierten". Und die größten Pleiten kamen einmal mehr aus dem Immobilienbereich.

Lesen Sie auch

2025 waren neun der zehn nach Passiva größten Unternehmen in der Immobilienentwicklung tätig und acht davon sind der Signa-Gruppe von Rene Benko zuzuordnen. Diese Branche weist auch die höchsten Passiva auf.

  • Die meisten Insolvenzen hatte mit 1.030 der Handel zu verzeichnen.
  • Dahinter folgten Bau (932)
  • und Gastronomie (709).

Zahl der Privatkonkurse trotz steigender Arbeitslosigkeit stabil

"Wider Erwarten" gab es am Privatkonkurssektor im Vorjahr keine Steigerung, so der AKV. Trotz steigender Arbeitslosenzahlen lagen die Eröffnungen annähernd auf Vorjahresniveau - mit 8.765 Schuldenregulierungsverfahren (2024: 8.712). Wöchentlich gab es durchschnittlich 169 Privatinsolvenz-Eröffnungen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden