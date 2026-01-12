Alles zu oe24VIP
Lidl Österreich senkt Preise bei Kartoffeln um bis zu 12 %
Hohe Ernte-Menge

Lidl Österreich senkt Preise bei Kartoffeln um bis zu 12 %

12.01.26, 10:24
Dauerhafte Preissenkung kündigt Lidl Österreich an. Dort sind ausschließlich heimische Kartoffeln im Sortiment. Es gehe um eine Preis-Offensive und die Vermarktung der hohen Erntemengen.

Gut gefüllte Lager: Lidl Österreich senkt ab sofort die Preise für beliebte Kartoffel-Artikel. Dadurch sollen heimische Kunden entlastet und die Vermarktung der hohen Erntemengen gefördert werden. Lidl Österreich verkauft ausschließlich Kartoffeln aus Österreich. Nach dauerhaften Preissenkungen im gesamten Bananensortiment zum Jahresstart ist dies nun der nächste Schritt in der Lidl Preisoffensive.

  • 2 kg Speisekartoffeln (festkochend, vorwiegend festkochend) - 1,79 Ꞓ (statt 1,99 Ꞓ)
  • Speisekartoffeln (5 kg) - 3,79 Ꞓ (statt 3,99 Ꞓ)
  • Grill-/Ofenkartoffeln aus Österreich (1,5 kg) - 2,19 Ꞓ (statt 2,49 Ꞓ) 

Die aktuellen Preissenkungen umfassen vier Artikel des Kartoffelsortiments: Zwei Kilogramm österreichische Kartoffeln ( festkochend oder vorwiegend festkochend) sind bereits ab 1,79 Euro erhältlich, statt 1,99 Euro. Die 5-Kilogramm-Packung Speisekartoffeln kostet ab sofort dauerhaft nur noch 3,79 Euro statt bisher 3,99 Euro. Grill- und Ofenkartoffeln werden sogar um 12 % günstiger und kosten nun 2,19 Euro.

Die gezielten Preissenkungen solleneine echte Entlastung für die österreichischen Haushalte bringen und heimische Betriebe unterstützen, ihre hohen Lagerbestände schneller abzubauen.

