woom bringt neues Allround-Bike für Kinder

Um die woom Kinderfahrräder gibt es seit einigen Jahren einen richtigen Hype. Jetzt präsentieren die Wiener ein brandneues Allround-Bike, das speziell für Kinder von 6 bis 14 Jahren entwickelt wurde: das woom EXPLORE

Mit hochwertigen Komponenten und markantem Rahmendesign soll sich das woom EXPLORE an ältere Kinder richten, die selbstständig die Welt auf zwei Rädern entdecken möchten.

Das leichte All-Terrain-Bike bietet den Kids komfortables, intuitives Radfahren – sowohl in der Stadt als auch in der Natur, heißt es von woom.

"Neue Maßstäbe"

Mit einem klaren Fokus auf Komfort, Sicherheit und Style hebt sich das neue woom EXPLORE in vier starken Farben deutlich von den bisherigen woom Allround-Modellen ab und setzt "neue Maßstäbe" im Segment der Allround-Kinderfahrräder.

woom Marketingleiterin Nicole Lunzer sagt: "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, ein woom bike speziell für Kinder ab 6 Jahren zu entwickeln, das sich klar von den woom bikes für jüngere Kinder unterscheidet. Nach drei Jahren intensiver Entwicklungsarbeit bringen wir nun mit dem woom EXPLORE."

20, 24 und 26 Zoll

Das Fahrrad gibt es in 20, 24 und 26 Zoll für Kids von 6 bis 14 Jahren - im komplett neuen Look.

woom spricht von kraftvollen hydraulischen Scheibenbremsen und verstellbaren Bremshebel, die für zuverlässiges Bremsen und ein sicheres Gefühl auf jedem Terrain sorgen – selbst bei nassen oder schwierigen Bedingungen ist sicheres Stoppen mit wenig Kraftaufwand möglich.

Die neuen, schmalen, speziell für Kinderhände entwickelten Ergogrips bieten perfekten Halt und ermöglichen ermüdungsfreies Greifen, auch auf längeren Touren. Die leichten und agilen Billy Bonkers All-Terrain-Reifen von Schwalbe bieten maximale Bodenhaftung, ob auf Asphalt, Schotter oder Waldboden, sodass die Kids mit voller Kontrolle und Selbstvertrauen unterwegs sind.



Über woom

woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet.

Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern.

Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 30 Ländern – bis in die USA – radeln Kids und Teens auf woom bikes.