Vegan-Billa feiert mit Essens-Sensation Geburtstag

Welt-Premiere: Hier kann ein Lachs-Filet aus dem 3D-Drucker gekostet werden.

Österreicher verzichten immer öfter auf Fleisch und andere Tierprodukte. Das belegt der Erfolg von Billa Pflanzilla - eine vegane Tochter des Handelsgiganten.

Seit einem Jahr gibt es den europaweit ersten plant-based Store. 137.000 Kunden haben das Sortiment von derzeit 2.500 pflanzenbasierten Produkten bereits getestet. 800 neue Produkte warten schon auf ihre Einführung.

Gratis-Verkostung an zwei Tagen

Heute und morgen feiert das Geschäft den ersten Geburtstag. Viele der Hersteller laden zu einer kostenlosen Verkosten in die Filiale (Mariahilfer Straße 38-48, 1070 Wien). Darunter: Juicy Marbles, Heura Foods, Die Pflanzerei, Goldblatt, Roo’bar, Bett’r oder Kookie Cat. Die Sensation: Es ist eine Verkaufs- und Verkostungs-Premiere für das erste Lachs-Filet, das aus dem 3D-Drucker stammt (oe24 berichtete bereits).

Gemacht wird es vom Wiener Start-up Revo Foods, das seit Jahren an der Entwicklung von Fisch-Ersatzprodukten auf veganer Basis arbeitet. "The Filet - Inspired bei Salmon" ist "das erste 3D-gedruckte Produkt überhaupt", das in Supermärkten erhältlich ist, so die Hersteller.

Hype um veganes Essen

Rein pflanzlich ist ein wahrer Trend. Innerhalb von nur zwei Jahren ist der Umsatz mit veganen Produkten um 22 % gestiegen, so eine Stuide des Good Food Institute Europe. "Besonders begehrt sind pflanzliche Fleischprodukte, die ein Verkaufswachstum von 26 Prozent verzeichnen, und pflanzliche Milch und Desserts, deren Verkäufe um 21 Prozent gestiegen sind", so Billa. Gleichzeitig sinkt der Fleisch-Konsum in Österreich stark. Laut Statistik Austria ist dieser von 2012 bis 2022 um rund 10 Prozent gesunken.

Übrigens: Am häufigsten gekauft bei Pflanzilla wird das pflanzliche Nougat Croissant.