ChatGPT-Firma feuert ihren Gründer Sam Altman

Er ist das Genie der KI-Branche. Und jetzt ist Sam Altman seinen Job los. Der OpenAI-Chef und ChatGPT-Erfinder wurde vom Verwaltungsrat vor die Tür gesetzt.

Das KI-Tool ChatGPT gilt als der populärste Chatbot der Welt. Gegründet wurde das Unternehmen von Sam Altman, der bisher auch immer das Gesicht von OpenAI bzw. des Booms von Künstlicher Intelligenz war. Am Freitag wurde Altman vom Verwaltungsrat des Tech-Giganten vor die Tür gesetzt.

Angeblich sei Altman nicht aufrichtig in seiner Kommunikation mit dem Verwaltungsrat gewesen. Damit löste das Unternehmen ein Beben in der Tech-Szene aus. Nachdem Altman gehen musste, kündigte auch die Nummer 2 der Firma. Greg Brockman, Präsident der Firma, meldete auf der Plattform X, er habe „auf Grundlage der heutigen Nachrichten“ gekündigt.

Starke Frau jetzt an der Spitze

© Hersteller Mira Murati ×

Technologie-Chefin Mira Murati übernimmt interimistisch den Chef-Poste von Altman, bis die Nachfolge dauerhaft geregelt ist. Warum Altman gehen musste, wollte das Unternehmen nicht kommentieren. In einer Pressemeldung war nur soviel zu lesen, dass "der Verwaltungsrat hat kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit, OpenAI weiterhin zu führen" hat. Für Sam Altman dürfte die Entscheidung überraschend gekommen sein. Noch am Donnerstag war er als Speaker auf dem Gipfel der Apec-Ländergruppe in San Francisco. Auf X (vormals Twitter) schrieb Altman, dass er später über seine Zukunftspläne berichten werde.

Laut Medienberichten wird die Firma momentan mit etwa 86 Milliarden Dollar bewertet. Damit stieg OpenAI in die Riege der wertvollsten nicht an der Börse notierten Unternehmen auf – neben dem Videodienst TikTok und Elon Musks Raumfahrt-Firma SpaceX.

Der Chatbot ChatGPT kann Sätze auf dem sprachlichen Niveau eines Menschen formulieren. Seine Veröffentlichung vor rund einem Jahr löste einen Hype um Künstliche Intelligenz aus. OpenAI wurde damit zu einem Vorreiter bei der Technologie.