Deutscher Mega-Streik: Auch Zugverkehr in Österreich betroffen

Ein Warnstreik legt am Montag den Bahn- und Luftverkehr in Deutschland komplett lahm – auch Zugverbindungen in Österreich sind betroffen.

Berlin. Reisende in ganz Deutschland müssen sich am kommenden Montag auf weitreichende Einschränkungen im Bahn-, Luft- und Nahverkehr sowie auf Wasserstraßen einstellen. Gewerkschaften wollen weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen. Der Warnstreik wird von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sowie Verdi organisiert, wie beide Organisationen am Donnerstag in Berlin mitteilten. Verdi ruft 120.000 Beschäftigte im Verkehrs- und Infrastrukturbereich zum Arbeitskampf auf.

"Es wird im gesamten Bundesgebiet zu starken Verzögerungen bis hin zum Erliegen der Verkehrsdienste in allen genannten Bereichen kommen", hieß es. "Dieser Streiktag wird massive Wirkung haben", sagte Verdi-Chef Frank Werneke am Donnerstag in Berlin.

Fern-, Regional-, und S-Bahn-Verkehr betroffen

Betroffen sind von der beispiellosen Warnstreik-Aktion der Fern-, Regional-, und S-Bahn-Verkehr der Deutschen Bahn sowie weiterer Eisenbahn-Unternehmen. Verdi ruft zudem zu Arbeitsniederlegungen an mehreren Flughäfen auf sowie im öffentlichen Nahverkehr in den Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Bayern. Auch die Autobahngesellschaft soll bestreikt werden, ebenso wie die Wasser-und Schifffahrtsverwaltung.

Auf der Schiene sind neben der Deutschen Bahn laut EVG unter anderem die Bahn-Unternehmen Transdev, AKN, Osthannoversche Eisenbahnen, erixx, vlexx, eurobahn sowie Die Länderbahn betroffen. "Der ganztägige Streik beginnt in der Regel in der Nacht vom 26. auf den 27. März um 00.00 Uhr und endet um 24.00 Uhr", teilten beide Gewerkschaften weiter mit.

Auch Zugverkehr in Österreich betroffen

Der Warnstreik in Deutschland hat auch Auswirkungen auf den Zugverkehr in Österreich: Am 27.3.2023 fahren ganztägig grenzüberschreitend von und nach Deutschland keine Züge. Das heißt zum Beispiel, dass es am Montag keine Zugfahrten über das deutsche Eck geben wird. Die ÖBB richtet ersatzweise eine Zugverbindung über die Strecke Wörgl über Zell am See, Schwarzach, Bischofshofen bis Salzburg im zwei Stunden Takt ein. Die Fahrzeit wird auf diesem Streckenabschnitt ungleich länger dauern, wie ein ÖBB-Sprecher gegenüber oe24 berichtet. Durch die geänderte Führung kommt es bei der Strecke zu einer Reisezeitverlängerung von bis zu drei Stunden.

Vom Streik in Deutschland sind alle ÖBB-Verbindungen von oder nach Deutschland betroffen: So enden etwa Züge von Wien nach München in Salzburg. Auch andere Zugverbindungen über Deutschland verkehren nicht. "Wir ersuchen alle betroffenen Reisenden, nicht notwendige Fahrten zu verschieben bzw. alternative Reisemöglichkeiten zu wählen", so die ÖBB.

+++STRECKENINFO: STREIK DB+++

Am Mo 27.3. kommt es in Deutschland zu einem Streik. Dadurch ist der Zugverkehr in Österreich betroffen. Verschiebt eure Reise von/nach/über Deutschland, wenn möglich. Nähere Infos: unter 05-1717-0 oder unter: https://t.co/kRUxMGfkQw #ÖBBStreckeninfo — ÖBB (@unsereOEBB) March 23, 2023

Folgende Verbindungen werden kurz geführt oder fallen aus

Wie die ÖBB auf ihrer Homepage informiert, müssen folgende Tagesverbindungen von/nach Deutschland am 27.3. kurz geführt werden oder fallen aus:

RJX-Züge von/nach München beginnen und enden in Salzburg Hbf

Alle IC und ICE-Züge von/nach Passau fallen aus (Ausnahme: ICE 228 und ICE 229 fahren bis/ab Schärding)

Fernverkehrszüge aus Österreich und der Schweiz über Lindau-Reutin werden kurz geführt

Fernverkehrszüge über die Tauern/ Ennstal-Strecke werden kurz geführt

Fernverkehrszüge über die Brenner-Strecke werden kurz geführt

Aus betrieblichen Gründen infolge des Streiks fällt außerdem am 27.3. der RJ 696 Salzburg Hbf - Mallnitz-Obervellach aus und am 28.3. entfällt der EC 114 zwischen Klagenfurt Hbf und Salzburg Hbf.

Streik trifft hunderttausende Flug-Passagiere

Die Warnstreiks an Flughäfen betreffen den Gewerkschaften zufolge einerseits die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, zum anderen örtliche Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste sowie die deutschlandweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit.

Der Warnstreik werde hunderttausende Flug-Passagiere treffen. "Rund 380.000 Geschäfts- und Privatreisende werden ihren Flug nicht antreten können", teilte der Verband am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit. Der ADV sprach von "Streikeskalation nach französischem Vorbild". Ein ganzes Land werde vom internationalen Luftverkehr abgeschnitten.

Verdi erhöht Druck für dritte Verhandlungsrunde

Mit den Aktionen erhöht Verdi den Druck für die am Montag beginnende dritte Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen. Gemeinsam mit dem Beamtenbund dbb fordert die Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn. Verdi verhandelt für die etwa 2,5 Mio. Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen, unter anderem auch für die Beschäftigten des Nahverkehrs und an Flughäfen. Die EVG verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei 50 Bahn- und Busunternehmen und pocht auf 12 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr.

Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Februar ein Angebot vorgelegt. Es umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro.

Gewerkschaft hatte erstes Angebot der Bahn abgelehnt

Ende Februar begannen zudem die Verhandlungen der EVG mit der Bahn und rund 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen. Die Gewerkschaft hatte in der vergangenen Woche ein erstes Angebot der Bahn abgelehnt.

Der Nah- und Fernverkehr sowie Flughäfen in ganz Deutschland wurden schon vor mehr als 30 Jahren im Zuge eines mehrwöchigen Streiks gleichzeitig bestreikt. Bei diesem harten Arbeitskampf im öffentlichen Dienst im Frühjahr 1992 legten mehrere hunderttausend Beschäftigte zeitweise die Arbeit nieder. Dabei handelte es sich aber um einen regulären Arbeitskampf, nicht um Warnstreiks.