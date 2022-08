Eurowings-Piloten notfalls zu Streik bereit

AUA-Konzernmutter Lufthansa will Vorschläge der Gewerkschaft prüfen

Bei der Lufthansa-Tochter Eurowings könnte es zu einem Streik der Piloten kommen. In einer Urabstimmung der deutschen Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) sprach sich eine Mehrheit von 97,7 Prozent grundsätzlich für Arbeitskampfmaßnahmen aus, wie ein VC-Sprecher am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters sagte. "Das ist ein Signal, dass die Belegschaft bereit ist, für bessere Arbeitsbedingungen in den Arbeitskampf zu ziehen", ergänzte er.

Zunächst soll aber weiter mit dem Arbeitgeber über einen neuen Manteltarifvertrag verhandelt werden. Die Flugzeuglenker klagen über hohe Arbeitsbelastung, da die Personaldecke für den starken Anstieg des Flugverkehrs zu dünn sei. Eurowings hatte zuletzt erklärt, die Vorschläge der VC zu prüfen. Die Airline zeigte sich zuversichtlich, eine Lösung ohne Streik zu finden. Es seien weitere Termine in den erst seit Juli laufenden Verhandlungen vereinbart worden.