WhatsApp bekommt 3 Funktionen, die ALLES ändern

WhatsApp erweitert seine Sprach- und Videoanruffunktionen um drei praktische Neuerungen.

Die Updates sollen Nutzern mehr Flexibilität geben – und Gruppenanrufe unterhaltsamer machen. Besonders eine Änderung könnte für Erleichterung sorgen: die Möglichkeit, die Kamera schon vor dem Annehmen eines Videoanrufs auszuschalten.

Anrufe ohne Hektik

Bislang musste man bei einem unerwarteten Videoanruf schnell entscheiden: Annehmen und hoffen, dass man präsentabel aussieht – oder riskieren, den Anruf zu verpassen. Mit dem neuen Feature lässt sich die Kamera nun schon vor dem Annehmen deaktivieren. So hat man Zeit, sich vorzubereiten, ohne den Anruf abweisen zu müssen.

Auch für Sprachgespräche gibt es eine nützliche Verbesserung: Ein Stummschalt-Button in der Benachrichtigungsleiste ermöglicht es, Anrufe anzunehmen, ohne sofort gehört zu werden. Praktisch, wenn man gerade in einer Besprechung sitzt oder in einer lauten Umgebung ist.

Emojis statt Zwischenrufe

Die dritte Neuerung könnte Gruppenanrufe deutlich angenehmer machen. Statt sich gegenseitig ins Wort zu fallen, können Teilnehmer künftig mit Emojis reagieren. Das macht Unterhaltungen flüssiger – besonders in größeren Runden, wo ständige Zwischenrufe sonst schnell unübersichtlich werden.

Die Features sind derzeit in der Beta-Version von WhatsApp für Android (2.25.10.16) verfügbar. In den kommenden Wochen sollen sie für alle Nutzer eingeführt werden. Ob Meta dazu eine offizielle Ankündigung plant, ist noch unklar.