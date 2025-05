Wien 22: Open House Gundackergasse 21

Heimbau lädt am 23. Mai ins Projekt vor Ort, wo man künftig die perfekte Kombination aus Ruhe, Natur und modernem Wohnkomfort genießen kann.

52 freifinanzierte Eigentumswohnungen umfasst die neue Wohnhausanlage von Heimbau in Wien Donaustadt. Sie befindet sich dort, wo die Stadt still wird - in der Nähe des Asperner Gedenkwaldes, der zu entspannenden Spaziergängen und zum Genießen der Natur einlädt. Der Gedenkwald hat eine Größe von ca. 10 ha und sein dreißigjähriger Baumbestand besteht aus 65.000 heimischen Laubgehölzen.

Neues Zuhause mit unterschiedlich großen Wohnungen. © schreinerkastler ×

Open House am 23. Mai von 9 bis 17 Uhr

Einen ersten Eindruck vor Ort kann man sich von den modernen, hochwertigen und nachhaltigen Eigentumswohnungen in der Gundackergasse 21 am 23. Mai von 9 bis 17 Uhr machen. Hier kann man sein neues Zuhause entdecken und wird auch in Sachen Finanzierung beraten. Die Wohnungen sind ideal für all jene, die auf der Suche nach einem stilvollen und komfortablen Zuhause sind.

Moderne Architektur trifft neueste Technik

Wohnungsmix. Das vielfältige Wohnungsangebot umfasst 2- bis 4- Zimmer-Wohnungen, die auf fünf Stiegen aufgeteilt sind. Die Wohnungsgrößen variieren zwischen 56 bis 135 m². Jede Wohnung verfügt über ein eigenes Kellerabteil und zusätzlich eine eigens errichtete Fahrradbox.

Energie. Ein großes Augenmerk wurde bei der Planung auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gelegt. Die alternative Energieversorgung für die Beheizung im Winter und Temperierung im Sommer („FreeCooling“-System) der Häuser sowie für die zentrale Warmwasserbereitung erfolgt mittels Sole/Wasser-Wärmepumpen und Erdwärme-Tiefensonden. Die Nachhaltigkeit dieses Projekts wird durch die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach weiter verstärkt. Damit vereint das Projekt moderne Architektur mit zukunftsweisender Technik, um Ihnen ein rundum sorgloses Wohnerlebnis zu bieten.

Freibereiche für Hausgemeinschaft



Ein großer Gemeinschaftsraum mit Küche sowie Terrasse und grünem Freibereich steht für die Hausgemeinschaft jederzeit zur Verfügung. Ein Paketraum mit Paketboxen bietet eine flexible Zustellmöglichkeit von persönlichen Postsendungen. Die Pkw-Stellplätze sind in der hauseigenen Tiefgarage untergebracht und sind für Elektromobilität vorbereitet. Abstellplätze für Fahrräder und Kinderwagen werden ebenfalls bereitgestellt und runden das Angebot ab.Der Einstiegspreis für eine Eigentumswohnung liegt bei 285.000 Euro. Die Fertigstellung ist für Sommer 2025 geplant.Info: Jonas Kofler, Tel. 01/981 71-081, E-Mail: j.kofler@heimbau.at, www.heimbau.at