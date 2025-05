Wiener Elektrotechnik-Firma schlittert in die Millionen-Pleite

41 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

Weiterhin vergeht fast kein Tag ohne weitere Millionenpleite in Österreich. Dieses Mal hat es dabei eine Elektrotechnik-Firma aus Wien erwischt - die E-MTECH Solutions GmbH ist insolvent.

Am Handelsgericht Wien wurde am Montag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Von der Pleite der Firma im 15. Bezirk sind 41 Mitarbeiter betroffen, die Schulden belaufen sich auf rund drei Millionen Euro.

Gründe für Pleite

„Die Schuldnerin beschäftigt sich sowohl mit Starkstrom- als auch Schwachstromtechnik. Die ausgeführten Aufträge oder Projekte sind zumeist Großprojekte oder auf Großbaustellen“, so der AKV. Als Gründe für die Insolvenz werden die schwache Marktlage, die gestiegenen Personalkosten sowie ein Zerwürfnis mit der Hausbank genannt.

Das Unternehmen strebt eine Sanierung an. „Es wurden bereits weitere Reorganisationsmaßnahmen in die Wege geleitet. Beabsichtigt sind daher weitere personelle Maßnahmen, auch soll die Angebotspalette der Schuldnerin erweitert werden, um mit weniger Personal und kleineren Projekten konkurrenzfähig bleiben zu können“, so der AKV.