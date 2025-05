Wiener Hauben-Restaurant schlittert in die Pleite

Das Lokal in der Wiener Innenstadt musste Konkurs anmelden.

Erneut schlittert ein Lokal in der Wiener Innenstadt in die Pleite. Das Gourmet-Restaurant Vasco in der Fichtegasse musste Insolvenz anmelden – sechs Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

Das Vasco war bekannt für seine mediterrane Küche mit Gerichten aus Italien, Spanien, Portugal und Frankreich. Der renommierte Gault&Millau-Führer zeichnete das Lokal sogar mit einer Haube aus – wirtschaftlich konnte das Restaurant aber nicht bestehen.

Hohe Schulden

„Der Betrieb litt seit Beginn im Oktober 2023 an einer schwachen Kundenfrequenz“, heißt es im Konkursantrag. „Nach einer durchaus positiven Steigerung der Gästeanzahl mit Beginn 2024 musste sich die Antragstellerin im Frühsommer vom damaligen Koch trennen, der laufend Gäste persönlich beleidigte und geschäftsschädigend agierte.“ Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich dann äußerst schwierig. Zuletzt gelang es nicht, eine „dauerhaft kostendeckende Auslastung“ zu erzielen.

Die Schulden des Lokals belaufen sich auf rund 600.000 Euro. Das Insolvenzverfahren wird von einer externen Rechtsanwältin betreut - die endgültige Schließung des Restaurants gilt als sicher.