Lulu ist 82 Jahre alt und seit ihrem zweiten Lebensjahr lebt sie in Gefangenschaft. Nun fordern Aktivisten, dass die Meeresschildkröte zumindest ihre letzten Jahre in Freiheit verbringen kann.

Lulu soll im Jahre 1940 von einer TV-Werbeagentur aus dem Meer geholt worden sein, um für eine Werbung für eine Seife eingesetzt zu werden. Die 82-jährige Schildkröte überlebte den zweiten Weltkrieg, die gesamte Regierungszeit der Queen und die Erfindung des Internets. Derzeit ist Lulu im ältesten Aquarium der Welt, im Sea Life Brighton, untergebracht.

Nach 80 Jahren in Gefangenschaft fordern nun Tierschützer, dass Lulu ihre letzten Lebensjahre in ihrer natürlichen Umgebung verbringen soll. "Es ist herzzerreißend, dieses prächtige Tier in einem winzigen Becken im Kreis schwimmen zu sehen und zu wissen, dass es seit acht Jahrzehnten so gehalten wird", sagt ein Sprecher der Wohltätigkeitsorganisation Moving Animals zum Daily Star.

© Sea Life Blackpool

"In freier Wildbahn wandern grüne Meeresschildkröten regelmäßig über 2500 Kilometer von ihren Futterplätzen weg, um sich fortzupflanzen und zu nisten", sagt der Sprecher weiter. "Eine unnatürliche Umgebung in Panzern kann niemals die nötige Stimulation oder den Raum bieten, den diese unglaublichen Tiere brauchen, um zu gedeihen. Der Stress, wenn solche Tiere nicht einmal die einfachsten natürlichen Verhaltensweisen zeigen können, wirkt sich negativ auf das geistige und körperliche Wohlbefinden aus.

Laut einem Sprecher von Sea Life sei Lulu für eine Auswilderung nicht mehr geeignet. "Wir retten und entlassen jedes Jahr über 50 verletzte oder gerettete Schildkröten, aber leider ist Lulu für eine Freilassung in die freie Wildbahn oder ein Schutzgebiet nicht geeignet, da sie nicht über die notwendigen Fähigkeiten verfügt, um überleben zu können."