Angler-Legende bändigt 2,72 Meter langen Monster-Wels

Rekord-Angler Jakub Vágner fängt den größten Fisch seines Lebens

Der tschechische Angler Jakub Vágner schrieb erneut Angelgeschichte. Der 43-Jährige fing einen 2,72 Meter langen Wels und brach damit seinen erst vor wenigen Wochen aufgestellten Rekord.

„Nach 35 Jahren harter Arbeit hat es endlich geklappt“, verkündet der Tscheche stolz. „Zum ersten Mal habe ich die 2,70 Meter gebrochen.“

© Instagram

„Als ich vor 14 Tagen den Wels von 2,68 Metern gefangen habe, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich dieses Jahr einem noch größeren Riesen begegnen würde“, so Vágner weiter.

Zusammen mit einem Kollegen kämpfte er 30 Minuten mit dem Wels, ehe der Fisch an Land gezogen werden konnte.

© Instagram

Normalerweise ist Vágner im Vranov-Stausee nahe der Grenze zu Österreich unterwegs. Wo er dieses Mal den Wels gefangen hat, will der Tscheche aber nicht verraten. Der See seines Rekordfangs soll ein Geheimnis bleiben.