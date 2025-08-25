Alles zu oe24VIP
Jakub Vágner Wels
© Instagram

30-Minuten-Kampf

Angler-Legende bändigt 2,72 Meter langen Monster-Wels

25.08.25, 07:36
Rekord-Angler Jakub Vágner fängt den größten Fisch seines Lebens 

Der tschechische Angler Jakub Vágner schrieb erneut Angelgeschichte. Der 43-Jährige fing einen 2,72 Meter langen Wels und brach damit seinen erst vor wenigen Wochen aufgestellten Rekord.

„Nach 35 Jahren harter Arbeit hat es endlich geklappt“, verkündet der Tscheche stolz. „Zum ersten Mal habe ich die 2,70 Meter gebrochen.“

Jakub Vágner Wels
© Instagram

„Als ich vor 14 Tagen den Wels von 2,68 Metern gefangen habe, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich dieses Jahr einem noch größeren Riesen begegnen würde“, so Vágner weiter.

Zusammen mit einem Kollegen kämpfte er 30 Minuten mit dem Wels, ehe der Fisch an Land gezogen werden konnte.

Jakub Vágner Wels
© Instagram

Normalerweise ist Vágner im Vranov-Stausee nahe der Grenze zu Österreich unterwegs. Wo er dieses Mal den Wels gefangen hat, will der Tscheche aber nicht verraten. Der See seines Rekordfangs soll ein Geheimnis bleiben.

