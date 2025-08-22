Bub bekommt eine kleine Schwester – seine Reaktion geht viral

Der kleine Bub war alles andere als erfreut, schon wieder eine Schwester zu bekommen.

Ein bezaubernder, aber auch leicht amüsanter Moment aus Indiana (USA) eroberte kürzlich das Internet: Skylar Quinn und Shane Lunsford durften am 13. Juli ihr drittes Kind begrüßen – die kleine Maryn Layne Lunsford ist das zweite Mädchen der Familie. Ihre Eltern filmten den ersten Kontakt zwischen dem Neugeborenen und den älteren Geschwistern – und gingen damit viral.

Die Geschwister waren sichtlich gespannt und wollten sofort wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen sei. Die große Schwester freute sich, doch ihr jüngerer Bruder zeigte auf der Stelle einen grantigen Flunsch: Er war enttäuscht, dass er nun „zwei Schwestern ertragen“ müsse – und sagte schlicht: „Ich bin traurig.“

Doch der Vater wusste Rat: Er nahm den kleinen Jungen liebevoll in den Arm und flüsterte: „Nur du und ich, Kumpel. Wir müssen nichts teilen.“ Diese tröstenden Worte sorgten dafür, dass sich ein breites Grinsen auf dem Gesicht des Jungen ausbreitete – ein Moment, der zahlreiche Zuschauer berührte.

Auf Instagram fand das Video großen Anklang: Viele nannten diese Szene „den besten Moment aller Zeiten“. Die Mutter scherzte später, sie „müsse dem Jungen unbedingt einen Bruder schenken“ – ein mögliches Familienprojekt, wie sie andeutete.